El pedófilo detenido en Valladolid por poseer y compartir archivos de 'porno' infantil pacta dos años

VALLADOLID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pedófilo Francisco Javier C.F, detenido en mayo de 2022 en Valladolid tras un registro en su domicilio por poseer y compartir archivos de pornografía infantil, se ha conformado este martes con una condena de dos años de cárcel.

El juicio no ha llegado a celebrarse y el mismo ha quedado reducido a una breve vista en la Audiencia Provincial en la que el encausado ha ratificado el acuerdo alcanzado con el fiscal del caso--inicialmente pedía tres años de cárcel--, consistente en una pena de dos años de privación de libertad que no cumplirá e inhabilitación especial por un periodo de siete años para cualquier profesión u oficio, retribuido o no, que conlleve contacto regular con menores de edad y personas con discapacidad.

La sentencia, recogida por Europa Press y anticipada 'in voce' por el magistrado que presidía el tribunal, incluye libertad vigilada por un año y la realización de un curso de educación sexual. Además, el fallo ofrece la posibilidad de devolver al condenado el ordenador intervenido, siempre que sea posible el previo borrado de todos los archivos pedófilos que contenía en el momento de su incautación.

Los hechos fueron destapados por el Grupo número 2 de Protección al Menor de Madrid, que informó al Grupo de Investigación Tecnológica (GIT) de Valladolid de que en el transcurso de sus operaciones habituales de rastreo, desde una dirección de Valladolid, un usuario de Emule tenía y distribuía a través de la red eDonkey archivos de pornografía infantil y habría distribuido al menos 132 archivos de contenido pedófilo, con un nombre que alude expresamente a su contenido ilegal.

Ante ello, el 17 de mayo de 2022 el GIT de la Policía Nacional solicitó del juzgado de guardia que pidiera la colaboración a Movistar sobre el citado usuario y las direcciones desde las que se habían realizado transferencias de esa clase de archivos entre los días 10 de febrero y 30 de diciembre de 2022.

La colaboración de la operadora permitió situar al usuario en un domicilio de la calle General Shelly de Valladolid, ocupado por el acusado, dos hermanas y el hijo de una de ellas, para el que se solicitó autorización de entrada y registro que se efectuó a primera hora de la mañana del día 3 de noviembre.

El único ordenador del inmueble, de sobremesa y tipo torre, tenía como único usuario al acusado y en el mismo se encontraron contenidos calificados como pornografía infantil. En la computadora se hallaba instalada la aplicación Emule desde la que se reciben y, a la vez, descargan los archivos que los usuarios comparten.

Los expertos comprobaron que el acusado se estaba descargando hasta 241 archivos que, una vez examinados, contenían fotos de niñas claramente menores posando en actitud sexual, al tiempo que en el apartado de 'búsquedas' se descubrió que el encausado estaba realizando buscas utilizando los términos 'child', 'star sesion Mila', 'star sessions elena'...inequívocamente destinados a proveerse de pornografía infantil.

Además, en el apartado de 'compartido', que contiene archivos que el usuario comparte con terceros que lo solicitan, había 116 archivos de diferente tamaño, entre ellos uno '6yo' (seis years old) que contenía fotos de niñas posando en actitud sexual.

Igualmente, en la carpeta 'incoming', que es la que recoge los archivos descargados por el eMule, había 31 archivos con nombres '5yo', '6yo' y 'ptsc', con posados de índole sexual de niñas de 6 ó 7 años y vídeos donde muestran sus órganos sexuales.

La investigación policial recoge también que el escritorio contenía dos carpetas, una de las cuales con 4.310 archivos clasificados en 70 carpetas con niñas de 6 y 7 años posando en forma sexual, algunas semidesnudas, y otra con dos subcarpetas con 438 archivos similares.