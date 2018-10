Pedro Duque aceptó la propuesta de Sánchez tras comprobar que la filosofía planteada para la ciencia era la "correcta"

Publicado 21/06/2018 13:32:48 CET

SALAMANCA, 21 Jun.

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha desvelado este jueves en un encuentro con los medios de comunicación en Salamanca que decidió aceptar la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para incorporarse a su equipo "después de haber comprobado que la filosofía era la correcta".

Sobre cuál era esa "filosofía" por la que se sumó al proyecto del PSOE en la Moncloa, Pedro Duque ha indicado que pasa por "llegar a acuerdos" en los ámbitos de actuación de su Ministerio y por "poner en valor la ciencia y la innovación".

"Le dije la frase de 'me tiro a la piscina contigo'", ha señalado el ministro sobre la conversación que mantuvo con Pedro Sánchez durante un encuentro con los medios en el que, en una pregunta de los medios, también ha desmentido que tuviera algún contacto previo con Ciudadanos.

"No tengo constancia de que me ha tocado nadie de ningún otro partido", ha añadido a este respecto Duque durante su visita a Salamanca. "A mí para ofrecerme una responsabilidad de Gobierno solo me ha llamado Pedro Sánchez, por el móvil, el día después de la moción de censura, ya está, eso es todo lo que ha habido", ha apostillado.