Pedro Duque apuesta por aprovechar los recursos de la provincia de Soria para adaptar los centros de investigación

Publicado 15/10/2019 14:46:51 CET

SORIA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades en funciones, Pedro Duque, ha pedido aprovechar las posibilidades y recursos de la provincia de Soria para adaptar los centros científicos y las investigaciones realizadas.

Duque, durante su visita al Centro de Desarrollo de Energías Renovables (CEDER) de Lubia y al Centro de Alimentos de Soria, ha incidido en "revisar dónde está ubicada cada cosa" y las posibilidades de "ubicar en un sitio mejor alguno de los centros científicos", tanto a nivel provincial como nacional.

En cuanto a la posibilidad de atraer más centros a Soria, has reconocido que tiene que "pensarlo" y ha señalado que en la actualidad hay consorcios con comunidades autónomas en este sentido.

"La energía renovable sacada de la agricultura o del proceso de residuos forestales se adapta totalmente a Soria", ha señalado Duque, que ha pedido potencia el Ceder ayudándoles a que "sus descubrimientos y conocimientos pasen al mercado".

"Por mucho que se trabaje desde el Ministerio se pueden traer unas pocas docenas de trabajadores pero lo que es necesario es un mecanismo que multiplique el tejido empresarial y los puestos de trabajo de la provincia", ha apuntado el ministro, que ha reconocido que le es "grato que haya unos centros científicos que son un potencial para el desarrollo futuro de la provincia".

SENSIBILIDAD DEL GOBIERNO

Duque ha recalcado la "clara orientación" y la sensibilidad del Gobierno de la nación de "trabajar con las áreas de España con menor población" y ha argumentado que el Ministerio de Ciencia facilitará el desarrollo de los recursos que se ubican en áreas más rurales como la provincia de Soria.

Asimismo, ha incidido en que hay una "conciencia real" para ayudar a las zonas más despobladas y ha recordado que el Gobierno tiene que hacer unas infraestructuras para las provincias "que más lo necesitan" como ya estaba reflejado "en los presupuestos de abril".

"Hay que actuar de forma responsable y sostenible, tenemos que asentar algo para el futuro a largo plazo, que la ciencia y la innovación y la universidad hagan que se potencie el paso del conocimiento general de los centros locales a la industria local, un paso que no está dado de la forma adecuada", ha señalado Duque sobre estas ideas con las que sale de su visita a estos centros en Soria.

En esta línea, ha señalado que se fomentará que los centros científicos con contenido "no tengan desventaja con respecto a los que están fuera de Madrid y Barcelona".

En relación a las dificultades por las que está pasando el Centro de Alimentos de Soria, ha recordado que se han convocado más de mil plazas en todos los organismos públicos "después de una década reduciéndose" y ha apuntado que este mes se sabrá "cuantas se ubican en cada centro".

Duque ha recalcado que ya se ha convocado una plaza específica para este centro destinada a un instigador con "curriculum avanzado" para que a partir de ahí "se generen proyectos competitivos" con "acciones que sean multiplicadoras".

INCREMENTAR LOS INVESTIGADORES

Pedro Duque ha señalado que en España ha cambiado la conciencia y se ha pasado la idea de que cuando hay reducciones lo primero en lo que se recorta en ciencia y ha apuntado que mientras él se encuentre en el Gobierno "no se va a hacer".

Asimismo, ha pedido aunar esfuerzos entre las fuerzas políticas para hacer que la investigación sea sostenible ya que es la "única inversión y garantía de que en un futuro habrá prosperidad".

"Si no inventamos ni tenemos nuevos productos, si la gente no usa el conocimiento para mejorar la capacidad económica, no llegaremos a ningún lado" ha recalcado el Ministro en funciones que ha pedido incrementar el sistema de ciencia completo y "flexibilizar las condiciones de acceso de los investigadores", ha concluido.