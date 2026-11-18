Rollán, durante su intervención en Palencia. - PP

PALENCIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha defendido en Palencia la necesidad de reforzar "los medios, la protección jurídica y las condiciones laborales" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a las que considera que ejercen una "profesión de riesgo".

Rollán ha acudido a la capital palentina para mantener un encuentro con los representantes provinciales de estos profesionales y conocer de primera mano "sus necesidades, reivindicaciones y preocupaciones".

Durante su intervención, ha denunciado que España vive una situación de "inseguridad creciente" y que los agentes carecen de "recursos suficientes" para desarrollar su labor, al tiempo que ha insistido en que se debe conceder a policías y guardias civiles el reconocimiento "como profesiones de riesgo, lo que implicaría una equiparación salarial en las dietas y les dotaría de mayores garantías jurídicas para afrontar situaciones complejas".

El presidente del Senado también ha criticado la gestión del Gobierno en materia de seguridad, para asegurar que se ha producido una pérdida "del principio de autoridad" y un incremento en las cifras "de las infracciones penales, los homicidios y los delitos de lesiones y riñas tumultuarias".

Pedro Rollán ha adelantado que trasladará a los representantes de las fuerzas de seguridad las propuestas del Partido Popular dirigidas a "combatir la multirreincidencia, facilitar el desalojo de viviendas ocupadas ilegalmente y endurecer la respuesta frente a los delitos violentos".

Entre estas propuestas se encuentra el reconocimiento como profesión de riesgo y equiparación salarial de Policía Nacional y Guardia Civil con las policías autonómicas, más efectivos y mejores medios materiales, el refuerzo de las unidades especializadas para la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico y el endurecimiento de las penas contra quienes agreden a los agentes, así como frente a los disturbios violentos y los actos de vandalismo. Además de una política migratoria ordenada y un mayor control de las fronteras, ha detallado.

El dirigente del Partido Popular ha explicado que todas medidas forman parte de una estrategia "para mejorar la seguridad ciudadana tanto en las ciudades como en el ámbito rural". En este sentido, ha criticado la "reducción de efectivos y el cierre de puestos de la Guardia Civil en el medio rural".