Pensionistas de CyL salen a la calle para "luchar" contra el "engaño" de las recomendaciones del Pacto de Toledo

VALLADOLID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los pensionistas de Castilla y León se han concentrado este lunes en varias ciudades para secundar la movilización convocada en ámbito estatal en la que este colectivo sigue su "lucha" para garantizar las pensiones del futuro y contra el "engaño" que consideran que suponen las recomendaciones del Pacto de Toledo.

Pese a la ligera lluvia y a la incidencia del COVID-19 en esta tercera ola --en la provincia de Valladolid se ha contagiado uno de cada 100 mayores de 65 años en los últimos 14 días--, varias decenas de personas se han concentrado en la plaza de Fuente Dorada, donde unos minutos después de las 12.00 horas se han comenzado a colocar unos pequeños conos sobre el suelo para marcar la distancia de seguridad entre los asistentes.

Antes de ello, el portavoz de la plataforma de pensionistas en Castilla y León ha atendido a los medios de comunicación para recordar las reivindicaciones de este colectivo, que ha defendido que no son "enemigos intergeneracionales" y que no se consideran un problema para el trabajo de los jóvenes, sino "la solución", si se les garantizan unas pensiones adecuadas y una jubilación a los 65 años.

Isabel ha incidido en que la queja principal, actualmente, va contra las recomendaciones formuladas por el Pacto de Toledo, las cuales ha definido como "engaño a los pensionistas" pues entienden que "solo buscan recortar" las percepciones de este grupo.

Ante ello, el portavoz ha recordado que reclaman al actual Gobierno de España que deje atrás las pensiones "del Partido Popular" y establezca una pensión mínima de 1.080 euros al mes, restablecer la jubilación a los 65 años, que y no penalizar las jubilaciones anticipadas, ya que Isabel ha asegurado que "el 80 por ciento" de las personas que acuden a esta figura "son parados de larga duración que al llegar a los 60 años les dicen que o cogen el paro o se jubilan anticipadamente".

También han subrayado la importancia de que el Estado cumpla "de una vez" el artículo 50 de la Constitución Española, relativo a garantizar las pensiones públicas y el portavoz ha reflexionado que la Carta Magna "no es solo para decir que tenemos un Rey o que se tiene que pagar la deuda pública".

Jesús Isabel ha continuado con la reclamación de que a "cualquier trabajador con 40 años cotizados no se le recorte un duro de la jubilación anticipada", que "se quiten los planes privados de pensiones" y que "no se toquen" las de viudedad, ya que "es un derecho" que se consiguió ganar.

También plantea que se vuelva a tener en cuenta los últimos 15 años cotizados en el cálculo de las pensiones y no los últimos 25.

Por otra parte, Jesús Isabel ha recordado la reclamación al Gobierno de Pedro Sánchez de que "saque de la caja de las pensiones lo que tienen metido y que el Tribunal de Cuentas ha dicho que no corresponde", cifra que ha elevado a 103.000 millones de euros.

Sin embargo, ha lamentado que con esos fondos se abonan "muchísimas partidas", como "las pensiones privadas, los sueldos de los funcionarios de la seguridad social, el mantenimiento de edificios, las bonificaciones de contratos, o el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

En definitiva, Jesús Isabel ha reclamado a los gobernantes "que se dejen de filigranas" porque "los jóvenes no pueden acceder a puestos de trabajo porque los mayores seguimos ahí" debido a que no se les permite una jubilación adecuada. "No somos enemigos intergeneracionales, no somos el problema y podemos ser la solución", ha enfatizado.