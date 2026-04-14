Pepe Viyuela y Antonio Molero ponen en escena este viernes 'El barbero de Picasso' en el Auditorio de León

Cartel de la 'El barbero de Picasso', que se pondrá en escena este viernes en el Auditorio de León. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Pepe Viyuela y Antonio Molero pondrán en escena este viernes 'El barbero de Picasso' en el Auditorio Ciudad de León, una comedia de Borja Ortiz de Gondra con la que se da continuidad a la propuesta de artes escénicas programada por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León.

La obra está protagonizada por Pepe Viyuela, Antonio Molero, Mar Calvo y José Ramón Iglesias, bajo la dirección de Chiqui Carabante. 'El barbero de Picasso' es una comedia que toma como punto de partida la conocida relación de amistad y camaradería que el pintor malagueño mantuvo con su peluquero Eugenio Arias en Vallauris desde 1948.

Así, se muestran choques culturales en aquella Francia de exiliados que discuten animadamente "a la española" sobre toros, política o arte, mientras conducen al espectador a reflexionar sobre su pasado y sobre su "incapacidad" de comunicarse para construir, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El precio de las entradas es de 16 euros y se pueden adquirir en la app y en el canal de venta online del Auditorio Ciudad de León https://auditorio.aytoleon.es, así como en taquilla cuatro horas antes del inicio de la función. La obra está incluida en la Red de Teatros de Castilla y León.

SINOPSIS

Picasso y el barbero son unos españoles que sienten nostalgia de una patria que ya no existe ni existirá; una patria que construyen en sus discusiones y costumbres; en sus peleas sobre si un torero es mejor o peor o sobre si una cabra es el regalo adecuado al genio de Picasso o alguien intenta reírse de él.

Se plasma un lugar y un tiempo donde ser comunista es aún una posibilidad y la barbería es un mundo lleno de pasiones y contradicciones que solo existe entre esas tijeras y brochas. Al cruzar sus puertas, en el exterior, Francia es el país de la libertad, pero nunca será el de este barbero y este pintor porque ya no son ni franceses ni españoles, sino los ciudadanos de esa patria "inventada" que construye cualquier desterrado. Así, esa España solo existe cuando el barbero y el pintor discuten sobre ella y se configura como un lugar que no podrán habitar sin el otro.