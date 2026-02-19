Pepón Nieto estrena en Segovia 'La pasión infinita', una tragicomedia sobre el teatro y el sueño de ser actor

El protagonista de la obra, Pepón Nieto (centro izquierda) y el diputado de Cultura, José María Bravo (centro derecha) con el resto del Elenco y el director del Juan Bravo, , Marco Costa, en la presentación de 'La pasión infinita'. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El actor Pepón Nieto estrenará este viernes en el Teatro Juan Bravo de Segovia 'La pasión infinita', una tragicomedia sobre el teatro y el sueño de ser actor que protagoniza junto a Ana Labordeta, Claudio Tolcachir, Avelino Piedad y Lola Barroso (como pianista).

Esta producción de Pentación que disecciona, entre la carcajada y la amargura, los límites de la vocación artística, arrancará su gira española en la capital segoviana con una función el viernes y otra el sábado 21 de febrero.

Bajo la dirección de José Troncoso, la pieza, un "esperpento contemporáneo" según sus creadores, narra la peripecia de José Antonio (Pepón Nieto), un humilde trabajador de una fábrica de salazones cuya mediocridad como intérprete es solo comparable a su desmedida ambición por los escenarios.

Al encontrar un anuncio que busca actores "sin experiencia", José Antonio se lanza a una aventura que dinamitará su matrimonio, su estabilidad laboral y su entorno familiar, un contexto en el que se enfrenta a una pregunta punzante, si merece la pena morir por el teatro.

El elenco se completa con Claudio Tolcachir, quien encarna a un director obsesionado con reinventar su carrera y recuperar el favor del público, y Ana Labordeta, en el papel de actriz de la obra que interpretará con José Antonio.

El contrapunto lo aporta Avelino Piedad en el papel de ayudante de dirección, un 'Sancho Panza' moderno que rompe la cuarta pared para interpelar al espectador y tratar de devolver la cordura a unos personajes embriagados por sus ficciones y sueños.

Nieto, que reconoce haber volcado gran parte de su propia experiencia vital en este papel, considera la función como un viaje emocional "que lleva de lo particular a lo univesal y cumple la máxima del teatro que es hacer que el público salga diferente a cómo entró a la función", tal y como ha subrayado en declaraciones recogidas por Europa Press este jueves.

TEATRO ARTESANAL QUE BEBE DE 'LA VIDA ES SUEÑO'

La historia bebe directamente de clásicos como 'La vida es sueño' de Calderón de la Barca, pues si Segismundo despertaba a un mundo real que le era ajeno, José Antonio se enfrenta al oficio de actor como una revelación que lo consume todo y hace que entregue lo máximo que una persona puede dar por un sueño, por una pasión.

No obstante, uno de los elementos distintivos de 'La pasión infinita' es su apuesta por el teatro analógico y artesanal, pues frente a la frialdad de los montajes tecnológicos, Troncoso ha buscado recuperar el espíritu clásico del ensayo y el error.

Esta filosofía se traslada también al apartado sonoro, dado que aunque inicialmente se planteó utilizar una banda sonora grabada, los ensayos revelaron que la obra demandaba una interpretación en directo, función a función.

Así, la pianista Lola Barroso interpreta a la profesora de conservatorio María Pilar y, en directo, ejecuta la melodía compuesta por Mariano Marín adaptada al ritmo de los actores en las tablas. Esta decisión dota a la función de una atmósfera única, a medio camino entre el costumbrismo de Berlanga y el surrealismo inquietante de David Lynch, han expuesto desde la producción.

Tras su estreno en Segovia, 'La pasión infinita' tiene por delante un ambicioso calendario con más de 40 funciones contratadas ya por toda la geografía española una temporada estable en Madrid.

En la presentación de 'La pasión infinita' en Segovia han estado presentes el diputado de Cultura, José María Bravo, y el director del Teatro Juan Bravo, Marco Costa.