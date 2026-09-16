El Peral de Valladolid se suma a la línea 2 de AUVASA con el objetivo de alcanzar los 32 millones de viajes en 2026

Nuevo autobús en El Peral - EUROPA PRESS

VALLADOLID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha presentado la ampliación del recorrido de la línea 2 de AUVASA hasta el barrio de El Peral, un servicio que comenzará a funcionar el próximo lunes 21 de septiembre y que contribuye al objetivo municipal de alcanzar los 32 millones de viajes en 2026, la cifra "más alta de la historia" del transporte urbano en la capital, como ha avanzado el alcalde, Jesús Julio Carnero.

La extensión añade cinco nuevas paradas situadas en la calle Melón, la calle Alcaparra, la calle Aguacate y la nueva cabecera en la calle Maracuyá (esquina con la calle Mango), una ubicación que permite además a los vecinos del barrio de Santa Ana disponer de un servicio complementario a la línea 5. Asimismo, El Peral sumará las prestaciones de las líneas matinal 1, búho 1 y fútbol 1.

Durante el acto de presentación, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha calificado la meta de los 32 millones de viajes como un "reto colectivo" para la ciudad. "Cada nueva parada, cada nueva línea y cada mejora del servicio facilita que más personas elijan el autobús para sus desplazamientos. Queremos que los 32 millones de viajes sean un récord de toda Valladolid", ha afirmado.

En cuanto a la operativa, la línea 2 mantendrá una frecuencia de paso de entre 10 y 13 minutos en días laborables, desde las 7.15 horas hasta las 22.30 horas, con una salida adicional a las 7.10 horas desde la calle Melón. Por su parte, los sábados circulará cada 12 o 15 minutos, y los festivos cada 15 o 17 minutos.

Esta actuación da respuesta a las peticiones de las asociaciones vecinales de El Peral y Santa Ana, así Carnero ha explicado que esta ampliación atiende a la expansión de la zona: "Es uno de los barrios más expansivos en este momento. Tenemos a la espalda dicha expansión de manera ostensible y, por tanto, era una demanda lógica por parte de los vecinos".

Para dar soporte a estas mejoras, la compañía incorporar impulsos en la flota. El gerente de AUVASA, Eduardo Cabanillas, ha avanzado la llegada de nuevos vehículos a la red municipal. "Vamos a traer también cinco autobuses más rígidos a principios del año que viene, que incrementarán la flota", ha asegurado, un punto en el que ha señalado que estos refuerzos permitirán incrementar unidades en líneas de alta afluencia como la línea 2.

Carnero ha añadido al respecto que el compromiso del mandato es sumar "un total de 14 nuevos vehículos, una inversión superior a los 7 millones y medio de euros".

La medida coincide con una tendencia al alza en los datos de viajeros de AUVASA, que acumula 19.056.777 usos en los primeros siete meses del año, lo que supone un crecimiento interanual del 7,4 por ciento. Durante el mes de agosto se registraron dos millones de usuarios, el máximo histórico para ese periodo.

REACCIONES DE LAS ASOCIACIONES VECINALES

Por su parte, los representantes de los colectivos vecinales han valorado la medida. El presidente de la Asociación de Vecinos El Peral, Francisco Javier Mármol, ha calificado la intervención como una necesidad del entorno. "Era una demanda que hemos solicitado desde la asociación, porque es un barrio que está creciendo, hay una gran cantidad de vecinos y necesitábamos un transporte público que nos conectara con el centro", ha señalado Mármol, quien también ha recordado la necesidad futura de nuevas dotaciones de limpieza, seguridad o un centro de salud para la zona, que prevé alcanzar las 1.700 familias.

En la misma línea, el presidente de la Asociación de Vecinos de Santa Ana, Miguel Álvarez, se ha adherido a las palabras de su homólogo y ha aprovechado para trasladar una petición respecto a las conexiones directas del barrio. "Reivindicar simplemente una frecuencia mayor en la línea 5 que la venimos solicitando desde hace mucho tiempo", ha apuntado, solicitando que este servicio pase de los 30 minutos actuales a un intervalo de entre 15 y 20 minutos.