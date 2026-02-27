Peramato propone a Santiago Mena para continuar en el cargo de Fiscal Superior de Castilla y León

VALLADOLID/MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha decidido el nombramiento de 17 altos cargos del Ministerio fiscal, entre los que se incluye el de Fiscal Superior de Castilla y León, para el que ha vuelto a proponer a Santiago Mena Cerdá, en el puesto desde noviembre de 2020.

Peramato ha comunicado los nombramientos de altos cargos de la Fiscalía en el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional o el Tribunal Constitucional, así como en fiscalías especializadas como Anticorrupción o Antidroga, en el marco del Consejo Fiscal celebrado este viernes. La fiscal general propondrá al Gobierno esos nombramientos para puestos que se encontraban vacantes y a los que se habían postulado 86 candidatos, según ha comunicado la Fiscalía en una nota.

Como fiscal superior de Castilla y León, Peramato ha propuesto de nuevo a Santiago Mena Cerdá, en el cargo desde enero de 2020, por lo que había concluido ya su mandato de cinco años. Mena accedió a la carrera fiscal en 1989, ha estado destinado en la Fiscalía del TSJ de Cataluña (1989-1991) y de Castilla y León (1991-2008). Entre 2008 y 2018 fue Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Burgos, hasta que en 2020 llegó al cargo de Fiscal Superior.

La Fiscal General destaca su gran conocimiento de la Fiscalía de esta comunidad.

Asimismo, ha propuesto ha Arturo Carrillo Álvarez para el cargo de Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Palencia, que se encuentra en el cargo desde 2015 y fue nombrado por última vez en enero de 2021. Carrillo Álvarez, fiscal desde 1986, inició su carrera en la Fiscalía Provincial de Badajoz y ese mismo año fue destinado a la de Palencia, donde se ha especializado en extranjería, procedimientos de familia, criminalidad informática y delitos de odio. Entre 2007 y 2015 fue Teniente Fiscal de la Fiscalía Provincial de Palencia y es Fiscal Jefe desde 2015.

La Fiscal General ha destacado que su trayectoria y su Plan de Actuación revelan su "profundo conocimiento sobre esta Fiscalía".

El Ministerio Fiscal indica que Peramato ha basado su elección en criterios de mérito y capacidad de los aspirantes, en su amplio currículum y experiencia y en las propuestas de los respectivos planes de actuación presentados, que "se alinean especialmente con el proyecto de política criminal que defiende la Fiscalía".