Pérez de la Sota declara en los Juzgados de Salamanca por presuntos casos de sumisión química

El concejal no adscrito del Ayuntamiento de Salamanca, Alejandro Miguel Pérez de la Sota, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS

SALAMANCA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal no adscrito del Ayuntamiento de Salamanca, Alejandro Pérez de la Sota, ha declarado esta mañana en los juzgados de la plaza de Colón en Salamanca por un espacio de unos 20 minutos en los que ha relatado al juez su versión sobre la denuncia realizada por un presunto caso de sumisión química.

El edil salmantino ha accedido a los Juzgados sin hacer ninguna declaración ante los medios de comunicación que esperaban a las puertas.

Tras su comparecencia, Pérez de la Sota ha abandonado los juzgados sin atender igualmente a los periodistas, a los que ha dirigido, al igual que al llegar, un escueto 'buenos días'.

El concejal del Ayuntamiento de Salamanca fue denunciado por dos estudiantes del Máster de Práctica Jurídica en relación con dos episodios de sumisión química en un establecimiento de ocio de la ciudad. Éste habría tenido lugar el jueves 4 de junio durante la celebración de la cena de la Escuela de Práctica Jurídica de Salamanca.

Tras conocerse las denuncias, De la Sota publicó un comunicado en el que lamentó el "juicio sumarísimo paralelo" hacia su persona, además de asegurar que las acciones, manifestaciones y actuaciones que se estaban realizando contra su persona carecían" del más mínimo respeto a la presunción de inocencia y al derecho al honor", tanto suyo como de su familia, algo que, a su juicio, rompía "todos los principios constitucionales".

El Grupo Municipal Socialista fue el primero en reaccionar tras conocerse el caso, y exigió explicaciones "públicas e inmediatas" al concejal. Más tarde era el propio Colegio de la Abogacía de Salamanca el que anunció su decisión de apartar temporalmente de la actividad docente y de prácticas externas al concejal del Grupo Mixto.

Finalmente, el alcalde de la capital salmantina, Carlos García Carbayo, a través de un comunicado difundido por el canal de WhatsApp del Consistorio, reconoció haber recibido la llamada del implicado en la que negaba "tajantemente" las acusaciones vertidas contra él.

No obstante, el primer edil insistió en ese momento en que "sería deseable que hiciera una manifestación pública aclarando lo sucedido".

De la Sota llegó al Ayuntamiento en 2023, tras las elecciones Municipales que dieron a Vox tres concejales, Ignacio Rivas, María Carpio y el propio Alejandro Pérez de la Sota.

Tras una votación entre Carpio y De la Sota, éste último accedió a la portavocía tras asegurar que tenía sospechas de un uso indebido de la asignación municipal por parte de su antecesor, Ignacio Rivas. A los pocos días, Vox dejó sin validez esa votación y realizó una petición formal en el Ayuntamiento para que Rivas continuara como portavoz municipal de la formación y único representante, al expulsar a los otros dos ediles.