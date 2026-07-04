El periodista, escritor y crítico José Peñín, Premio Fundación UEMC 2026 a toda una vida dedicada al mundo del vino - UEMC

VALLADOLID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El periodista, escritor y crítico de vinos leonés José Peñín recibirá el próximo miércoles 16 de julio el Premio Fundación UEMC 2026 a toda una vida dedicada al mundo del vino.

El acto tendrá lugar en la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC), en Valladolid, dentro de la programación del XV Curso de Verano del Vino UEMC, que este año se celebra bajo el título 'Nuevos jóvenes. Nuevos códigos. ¿Nuevo vino?' y analizará cómo está cambiando la relación de las nuevas generaciones con el sector vitivinícola.

Nacido en Santa Colomba de la Vega (León) en 1943, está considerado el decano del periodismo especializado en vino en España y uno de los grandes referentes internacionales de la crítica y la divulgación vitivinícola, ha destacado la universidad a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Fue el primer periodista en puntuar vinos en España y el creador de la Guía Peñín de los Vinos de España, publicada por primera vez en 1990 y convertida desde entonces en el referente más consultado por profesionales, importadores y prescriptores para conocer y valorar los vinos españoles en los mercados internacionales.

A lo largo de cinco décadas ha recorrido prácticamente todas las regiones vitivinícolas del mundo, ha publicado decenas de libros especializados y ha colaborado en algunos de los principales medios de comunicación nacionales e internacionales, contribuyendo a la difusión y el prestigio del vino español.

Su trayectoria ha sido reconocida con numerosos galardones, entre ellos el Premio Nacional de Gastronomía, el Premio Nacional de Turismo Marqués de Villena y el Premio al Mejor Editor de Publicaciones Profesionales.

La organización Best Wine of the World Competition (BWW) le distinguió además como uno de los veinte críticos de vino más influyentes del mundo y como Mejor Crítico Mundial de Vinos Españoles.

CONTRIBUCIÓN AL VINO ESPAÑOL

El Premio Fundación UEMC nació con el objetivo de reconocer a las grandes personalidades que han consagrado su trayectoria al mundo del vino y han contribuido al desarrollo y la proyección del sector vitivinícola.

En sus anteriores ediciones han recibido esta distinción figuras tan relevantes como el viticultor berciano Raúl Pérez, Luis Sanz y Mari Luz Cid, fundadores de Dehesa de los Canónigos, Manuel Fariña, Jesús Yllera, Pilar Pérez de Albéniz, los Hermanos Pérez Pascuas, Pablo Álvarez, de Vega Sicilia, o el enólogo Mariano García, quien inauguró estos galardones.

En esta ocasión, el jurado ha querido reconocer la extraordinaria aportación de José Peñín a la divulgación, la comunicación y el conocimiento del vino español, así como su decisiva contribución a la proyección nacional e internacional de numerosas bodegas, denominaciones de origen y regiones vitivinícolas.

La entrega del premio contará con la presencia del rector de la UEMC, David García López, y del consejero delegado de la Universidad, Jesús Zarzuela, además de representantes del sector vitivinícola, institucional y académico.

La Universidad Europea Miguel de Cervantes celebrará los días 15 y 16 de julio la decimoquinta edición de su Curso de Verano del Vino bajo el título 'Nuevos jóvenes. Nuevos códigos. ¿Nuevo vino?'.

El encuentro reunirá a bodegueros, sumilleres, periodistas, responsables de comunicación y creadores de contenido para analizar cómo están cambiando los hábitos de consumo de las nuevas generaciones y qué puede hacer el sector para seguir siendo relevante en un contexto marcado por nuevas formas de ocio, la transformación digital y el cambio en los patrones de consumo.

Entre los participantes figuran Santi Rivas, Carlos González, Mónica Rosón, Javier Pérez Andrés, Ana Carazo y Beatriz Moro.