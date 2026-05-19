La periodista leonesa Beatriz Arias presenta este jueves en Casa Botines su libro 'Soy la nueva'

La periodista y escritoria leonesa Beatriz Arias posa con su libro ‘Soy la nueva’. - MUSEO CASA BOTINES GAUDÍ

LEÓN 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Museo Casa Botines Gaudí acogerá este jueves a las 20.00 horas la presentación del libro 'Soy la nueva' de la periodista leonesa Beatriz Arias, una novela que retrata con humor cómo es ser la nueva en la empresa soñada.

A través de Antía, la protagonista de la novela, se narra una historia de adaptación a un nuevo trabajo en el que hay que asimilar con dignidad las novatadas y ese raro lenguaje de las multinacionales, donde convention, mission, compliance o bussiness review year over year están a la orden del día.

El famoso síndrome de la impostora se ve reflejado en esta novela que habla de jefes de otra época, de entornos corporativos globales y de cómo es adaptarse a una empresa donde hay muchos retos, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Museo Casa Botines Gaudí.

Beatriz Arias es escritora y periodista. Ha formado parte de las redacciones de Cadena SER, NBC Universal (Nueva York) o Antena 3 Noticias, donde fue redactora y presentadora durante ocho años. En 2015 se incorporó a Twitter España como directora de Alianzas Estratégicas para colaborar con periodistas, celebrities, deportistas y personalidades, además de gestionar los grandes acuerdos de contenido. Desde 2023 es directora de Negocio Social Media en el grupo Atresmedia.

La presentación, de acceso libre, contará con la autora en conversación con la periodista María Eugenia Matesanz.