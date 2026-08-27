El periodista Manuel Campo Vidal protagonizará el III Encuentro Empresarial de la Cámara de Comercio de Soria

El periodista Manuel Campo Vidal. - CÁMARA DE COMERCIO DE SORIA

SORIA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Soria celebrará el 23 de septiembre la tercera edición de su Encuentro Empresarial del Club Cámara, una cita que en esta ocasión estará protagonizada por el periodista y comunicador Manuel Campo Vidal.

El encuentro tendrá lugar a las 19.00 horas en el Hotel San Francisco de Soria y girará en torno a la importancia de la comunicación como herramienta estratégica para las empresas, según han informado desde la entidad cameral.

Bajo el título 'Comunicación en las empresas: claves para conectar, inspirar y liderar', Campo Vidal compartirá con los miembros del Club Cámara claves y herramientas para mejorar la comunicación con los equipos, los clientes y el entorno, reforzar el liderazgo y generar relaciones más eficaces.

La jornada combinará la reflexión y el aprendizaje con un espacio final de cóctel-networking, diseñado para favorecer el intercambio de experiencias, la generación de contactos y la creación de nuevas oportunidades de colaboración.

Con esta tercera edición, la Cámara da continuidad a una iniciativa que pretende consolidar el Club Cámara como punto de encuentro del tejido empresarial soriano.

El objetivo pasa por acercar a sus empresas figuras de reconocido prestigio y generando espacios para compartir conocimiento, analizar los grandes retos de la economía y establecer nuevas conexiones empresariales.

El programa arrancó en marzo de 2025 con la participación de Manuel Pizarro, en un encuentro celebrado con motivo del 125 aniversario de la Cámara. El jurista y experto en asuntos económicos y energéticos abordó las oportunidades de los territorios poco poblados y puso el foco en la necesidad de impulsar proyectos de futuro a través de la unidad de acción, la identificación de prioridades y una visión estratégica a medio y largo plazo. La cita reunió a más de 80 empresarios y empresarias.

La segunda edición contó, en abril de 2026, con Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo. El encuentro, celebrado en el Parador Antonio Machado de Soria, reunió a más de 130 empresarios y empresarias del Club Cámara y permitió conocer de primera mano la evolución de la economía europea, los retos de la política monetaria y las implicaciones del contexto internacional para las empresas.

Además, se han organizado sendos eventos de networking empresarial del Club Cámara, con el ronqueo de un atún y una cata especializada en vinos de Soria.

REFERENTE EN LA COMUNICACIÓN

La elección de Manuel Campo Vidal como protagonista de esta tercera edición responde a una trayectoria profesional estrechamente vinculada al periodismo, la televisión, la formación y la comunicación empresarial.

Doctor en Sociología, licenciado en Periodismo e ingeniero técnico industrial, actualmente es presidente de Next Educación y presidente emérito de la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión de España.

A lo largo de más de cuatro décadas de carrera, Campo Vidal ha desarrollado buena parte de su actividad en prensa, radio y televisión, ha presentado más de 2.000 informativos y programas y ha ocupado puestos de responsabilidad en medios de comunicación. En 1992 lideró el relanzamiento de Antena 3 y posteriormente fue vicepresidente de la cadena.

Su nombre está especialmente ligado a algunos de los grandes debates electorales de la democracia española. En 1993 moderó el primer debate electoral televisado entre Felipe González y José María Aznar. Posteriormente hizo lo propio en el debate de 2008 entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy y participó en la organización y moderación de otros debates electorales, incluido el celebrado en 2016 entre los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno.

Su experiencia también se ha proyectado al ámbito empresarial y académico. El ponente es director y profesor del Instituto de Comunicación Empresarial y ha desarrollado programas de formación y posgrados vinculados a la comunicación, el liderazgo y la transformación empresarial.

Además, es autor de diversos libros sobre comunicación y actualidad, entre ellos Eres lo que comunicas, La cara oculta de los debates electorales y La España despoblada: crónicas de emigración, abandono y esperanza. Su trayectoria ha sido reconocida con galardones como el Premio Ondas, dos TP de Oro y el Premio Jesús Hermida a la Trayectoria, concedido por la Academia de Televisión en 2020.