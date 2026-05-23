El periodista de TVE José Antonio Guardiola gana el XLI Premio de Periodismo Cirilo Rodríguez - PREMIO DE PERIODISMO CIRILO RODRÍGUEZ

SEGOVIA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El periodista de TVE José Antonio Guardiola se ha alzado con el XLI Premio de Periodismo Cirilo Rodríguez, que se entrega desde hace más de 40 años a corresponsales o enviados especiales de medios españoles en el extranjero.

El corresponsal de TVE en México y Centroamérica se ha impuesto a los otros dos finalistas, la corresponsal de Televisión Española en Washington, Cristina Olea, y el corresponsal y experto en Oriente Próximo Mikel Ayestaran.

El premio está dotado con 8.000 euros para el ganador y 2.000 euros para cada uno de los otros dos finalistas, además de una pieza de la Real Fábrica de Cristales de La Granja representativa del galardón, 'La Lente de la Tierra'.

En la gala de entrega del galardón, celebrada el viernes en el Parador de Segovia, el presidente de la Asociación de Periodistas de Segovia, Miguel Ángel López, defendió que el periodismo es "más necesario que nunca".

"Resulta imprescindible reivindicar un periodismo honesto comprometido en la veracidad de los hechos para ayudar a construir una sociedad crítica y bien informada", remarcó.

Antes de dar a conocer el nombre del ganador, los periodistas Rosa María Calaf y Fran Sevilla recordaron la figura del recientemente fallecido Diego Carcedo, ganador de la segunda edición del Premio Cirilo Rodríguez.

La gala también dedicó unas emotivas palabras a la periodista Soledad Gallego-Díaz, que murió el pasado 5 de mayo, y al corresponsal Julio Fuentes cuando se está a punto de cumplir el 25 aniversario de su muerte asesinado en la guerra de Afganistán.

En su discurso, el ganador del XLI Premio Cirilo Rodríguez, José Antonio Guardiola, pidió acabar con la precariedad y el intrusismo al asegurar que "ha llegado un punto en el que hay que plantarse". "Ya está bien de que alguien, por muy poderoso que sea, que insulte cuando un periodista hace una pregunta", expresó.