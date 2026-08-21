Las pernoctaciones hoteleras en CyL caen un 7,6% en julio y un 3,9% el número de viajeros

Archivo - Hotel El Coloquio, donde se ha desarrollado la reunión de esta mañana. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Castilla y León en julio empeoran y descienden un 7,6 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior hasta un total de 825.153 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). A pesar de la caída.

En los hoteles de la Comunidad se alojaron un 3,9 por ciento menos de turistas en julio que en el mismo mes del año anterior, con lo que se alcanzaron los 518.447 viajeros.

En el ámbito nacional las pernoctaciones en establecimientos hoteleros aumentaron un 0,3 por ciento en julio respecto al mismo mes de 2025, y superaron los 44,8 millones.

Las de viajeros residentes en España bajaron un 1,1 por ciento, mientras que las de no residentes crecieron un 1,1 por ciento.

Andalucía, Cataluña y Comunitat Valenciana fueron los destinos principales de los viajeros residentes en España en julio, con el 24,7 por ciento, 14,2 por ciento y 13,4 por ciento del total de las pernoctaciones, respectivamente.

Por su parte, los principales destinos de los no residentes fueron Illes Balears, Cataluña y Canarias, con el 33,4 por ciento, 20,2 por ciento y 18,6 por ciento del total, respectivamente.

Por zonas turísticas, Isla de Mallorca registró el mayor número de pernoctaciones, con más de 8,0 millones. Por su parte, los puntos turísticos con más pernoctaciones fueron Barcelona, Madrid y Calvià.