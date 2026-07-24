Las pernoctaciones hoteleras en CyL disminuyen un 4,4% en junio

Eurostars refuerza su presencia en EE.UU. Con la adquisición de 'The Chemists' Club Hotel' en Nueva York - EUROSTARS

VALLADOLID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Castilla y León en junio empeoran y descienden un 4,4 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior hasta un total de 760.060 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). A pesar de la caída, se trata del cuarto mejor dato de pernoctaciones en un mes de junio en la autonomía de la serie histórica.

En los hoteles de la región se alojaron un 5,79 por ciento menos de turistas en junio que en el mismo mes del año anterior, con lo que se alcanzaron los 459.874 viajeros. Por nacionalidad, 340.825 eran residentes en España, el 74,11 por ciento, mientras que 119.049 (25,89 por ciento) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España disminuyeron un 3 por ciento y los extranjeros se redujeron un 12,9 por ciento.

Del total de pernoctaciones en Castilla y León, 583.744 las realizaron residentes en España (un 76,8 por ciento), mientras que 176.316 (23,2 por ciento) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 74,18 euros, lo que representa una subida del 3,4 por ciento interanual. En general, los precios subieron un 3,82 por ciento respecto al año anterior en Castilla y León.

En total, en Castilla y León se alcanzó en junio una ocupación del 42,96 por ciento y el sector hotelero empleó a 7.187 personas (un incremento del 2 por ciento interanual).

Por comunidades autónomas, Baleares fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 82,5 por ciento, seguida de Canarias (70,13 por ciento) y Comunitat Valenciana (68,33 por ciento), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla - La Mancha, (36,15 por ciento), Extremadura (38,64 por ciento) y Ceuta (38,95 por ciento).

Si se tiene en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Baleares fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (24,84 por ciento) en junio junto a Cataluña (17,43 por ciento) y Andalucía (15,63 por ciento).

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Gráficos de ocupación hotelera

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