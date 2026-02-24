Pernoctaciones en hoteles de Castilla y León crecen un 1,25% en enero, menos que la media

Archivo - AV.- Suben un 0,6% las pernoctaciones hoteleras en diciembre con una ocupación del 35,01% - AC SANTA ANA - Archivo

VALLADOLID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Castilla y León aumentaron un 1,25 por ciento en enero de 2026 en comparación con el mismo mes del año anterior y sumaron un total de 441.650 pernoctaciones con las que encadena dos meses de crecimiento, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En España las pernoctaciones en establecimientos hoteleros aumentaron un 3,4 por ciento superaron los 17,3 millones. Las de viajeros residentes en España crecieron un 2,5 por ciento y las de no residentes un 3,8 por ciento.

Sin embargo, en los hoteles de Castilla y León se alojaron un 0,63 por ciento menos de turistas en enero que en el mismo mes del año anterior y se quedaron en 256.409 viajeros (258.037 hace un año). Por nacionalidad, 203.578 eran residentes en España, el 79,4 por ciento, mientras que 52.831 (20,6 por ciento) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España disminuyeron un 0,1 por ciento y los extranjeros se redujeron un 2,8 por ciento.

En cuanto a las pernoctaciones en Castilla y León, 349.994 las realizaron residentes en España (un 79,25%), mientras que 91.656 (20,75%) fueron residentes en el extranjero.

En total, Castilla y León alcanzó en enero una ocupación del 28,5 por ciento (48,01 por ciento en el resto del país) y el sector hotelero empleó a 5.946 personas, con un incremento en este caso del 2,8 por ciento interanual.

Por su parte, la tarifa media diaria por habitación se situó en los 64,15 euros, lo que representa una subida del 2,5 por ciento interanual. En general, los precios subieron un 2,43 por ciento respecto al año anterior en Castilla y León.

Por comunidades autónomas, Canarias fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 73,07%, seguida de Madrid (52,87%) y Cataluña (46,55%), mientras que en el lado contrario se situaron Galicia, (23,6%), Cantabria (23,81%) y Castilla - La Mancha (23,93%).

Y en función del total de pernoctaciones registradas en España, Canarias fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (35,43%) en enero junto a Cataluña (14,77%) y Andalucía (14,29%).