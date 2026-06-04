Petición de tres años y medio para un joven detenido en Medina con cocaína oculta en el reposabrazos de su coche

Archivo - Una pareja de la Guardia Civil de servicio. Foto archivo. - GUARDIA CIVIL VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Valladolid sienta el próximo día 12 de junio en el banquillo a un joven de origen marroquí, Yassine M.A, acusado de un delito de tráfico de drogas con motivo de su detención en marzo de 2025 cuando viajaba en un vehículo en cuyo reposabrazos ocultaba cocaína.

En su escrito de calificación provisional, el fiscal del caso solicita para el acusado una condena de tres años y medio de prisión y el pago de una multa de 1.350 euros, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Los hechos se produjeron sobre las 17.45 horas del día 6 de marzo de 2025, cuando el acusado conducía un vehículo turismo Mercedes Benz, modelo C 320 CDI, en la confluencia de la calle Lope de Vega con Mostenses de la localidad de Medina del Campo.

Al percatarse de la presencia de un indicativo de la Policía Nacional, el encausado mostró una actitud huidiza e hizo amago de taparse el rostro con su mano izquierda. Como consecuencia de esta maniobra, los agentes actuantes dieron el alto al procesado y procedieron a realizar una inspección del referido automóvil a la altura del número 1 de la calle Regimiento de Artillería de la citada localidad medinense.

En el habitáculo del reposabrazos del conductor, escondido entre papeles, los funcionarios de la Policía Nacional localizaron un bote transparente que resultó contener las sustancias ilícitas en su interior. En concreto, la inspección permitió hallar una bolsa de plástico opaco envuelta en un papel de color rosa con una sustancia pulverulenta de color blanco que, tras los análisis correspondientes, dio como resultado cocaína.

En el mismo recipiente intervenido por las fuerzas de seguridad se encontraron también dos billetes de veinte euros, tres billetes de diez euros y un billete de mil pesos chilenos. Los posteriores análisis y pesajes de la sustancia intervenida han fijado el peso bruto de la cocaína en 8,72 gramos, con una riqueza del 78,54 por ciento, lo que arroja una cantidad pura de 6,73 gramos, con un valor de 675,08 euros.