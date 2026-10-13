El PGC incluye una reducción de cuatro millones, el 33%, en partidas para sindicatos

1125049.1.260.149.20261013153711 VÍDEO.-El presupuesto para 2027 ascenderá a 16.472 millones, "el más alto", y sube un 13,11% sobre el vigente de 2024 - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, ha avanzado que el proyecto de Presupuestos de la Junta incluye una disminución de las aportaciones económicas destinadas a los sindicatos y a las organizaciones empresariales cifrada "en torno a los cuatro millones de euros", montante que representa "aproximadamente un 33 por ciento", a lo que se suma su intención de analizar las ayudas a las ONG desde la garantía de mantener lo comprometido para 2027.

Pollán ha detallado estos datos durante la presentación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027, documento que ha dado a conocer junto al presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco. Así, ha concretado que la reducción son de cuatro millones sobre una base de doce millones, es decir, recibirán ocho millones de euros.

Durante su intervención, el vicepresidente ha precisado que el Ejecutivo autonómico dará cumplimiento a las obligaciones legales y a las garantías jurídicas vigentes con los agentes sociales, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) declaró "ilegales" los recortes en las subvenciones a los sindicatos (CCOO y UGT) aplicados entre 2022 y 2024 por la Consejería de Industria, Empleo y Comercio, entonces dirigida por Mariano Veganzones (Vox).

En este sentido, ha aseverado que "todo lo que esté firmado y los acuerdos que haya que cumplir por ley, se seguirá cumpliendo con la ley en lo que le corresponda". No obstante, ha remarcado que la reducción prevista hace frente a la "voluntad" y al "acuerdo del Pacto de Gobierno de esa reducción".

En referencia a las subvenciones concedidas a las organizaciones no gubernamentales (ONG), Pollán ha reiterado el mismo criterio de respeto al marco legal. "Les digo exactamente lo mismo que en cuanto a los sindicatos y las áreas empresariales. Este gobierno de la Junta de Castilla y León siempre cumplirá la ley", ha manifestado.

Al respecto, el vicepresidente ha señalado la existencia de compromisos previos en esta materia. "Hay acuerdos firmados y cuestiones que nos vinculan ya no sólo para este año sino para el año 2027 con determinadas ONGs". No obstante, ha manifestado la intención del Gobierno autonómico de analizar el destino de estas partidas públicas para su posterior valoración en la firma de futuras convocatorias o convenios.

En esta línea, Pollán ha aseverado que la Junta mantendrá "los convenios" y cumplirá "con lo que está firmado con las distintas ONGs". Asimismo, ha indicado que el Ejecutivo autonómico continuará con el examen de estos fondos: "Seguiremos explorando, por supuesto, el destino y a dónde va lo que esas ONGs dedican para vincular y ayudar a determinados perfiles de gente con necesidades".

"Cumpliremos el pacto de gobierno de ahora en adelante, pero seguiremos cumpliendo el pacto de gobierno", ha concluido.