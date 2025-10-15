PGC-La Junta aportará 900.000 al SERLA, más del doble de lo consignado en 2024, que prevé saldar el desfase de tesorería

VALLADOLID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León aportará 900.000 euros el próximo año a la Fundación del Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León (SERLA), una cuantía que duplica la consignación de 2024 --el último presupuesto aprobado-- cuando se rebajó la cantidad a los 405.000 euros, y que coincide con las previstas en 2025.

Según consta en la memoria del proyecto de presupuestos de la Comunidad para 2026 consultada por Europa Press, los 900.000 euros consignados parten de la presunción de que este año se "enjugará" el desfase de tesorería que "acucia" a la Fundación del SERLA.

De este modo, los 900.000 euros que aportará la Junta en 2026 se dedicarán a la asunción de "gastos e inversiones imprescindibles" para atención al servicio encomendado a esta Fundación: los gastos de personal y los servicios exteriores donde el mayor importe corresponde a los servicios prestados por los Conciliadores-Mediadores colectivos e individuales.

El resto de los gastos comprenden alquiler, reparación y conservación, servicios profesionales independientes (honorarios de conciliadores, mediadores y árbitros), transportes, primas de seguros, servicios bancarios, publicidad y propaganda, suministros y otros varios.

Por su parte, el presupuesto de capital para este ejercicio se corresponde con las inversiones necesarias para hacer frente a una renovación de equipos informáticos y la posibilidad de la creación de una aplicación informática que facilite la gestión de los procedimientos "en el contexto de una estrategia de digitalización de la entidad", apunta la Junta que ha recordado que se hace cargo de la única fuente de financiación de la Fundación del SERLA.

El Gobierno autonómico ha recordado por otro lado que el Patronato acordó el pasado 27 de junio iniciar los trámites para el cambio de su domicilio, y consiguiente modificación de los Estatutos de la Fundación, a unas instalaciones cedidas por el ECYL que están ubicadas en la calle Villabáñez de Valladolid. Sin embargo, añade, no se ha tenido en cuenta por el momento la reducción de gastos que pudiera generar el traslado de las instalaciones que constituyen el domicilio social.

Por otro lado y respecto a los conflictos colectivos que gestiona el SERLA, de forma centralizada para toda Castilla y León desde Valladolid, augura que existirá un número de procedimientos de conciliación - mediación y de arbitraje superior al de la media de los ejercicios de funcionamiento y estima "como mínimo" 350 procedimientos, "aunque en los últimos ejercicios se ha superado ampliamente", apostilla la Junta.