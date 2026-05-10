El pianista italiano Brenno Ambrosini ofrecerá este lunes un concierto en el Teatro Liceo de Salamanca

SALAMANCA 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Liceo de Salamanca acogerá este lunes, 11 de mayo, un concierto del pianista italiano Brenno Ambrosini, incluido dentro del XIV Ciclo de música de cámara y solistas organizado por el Ayuntamiento de Salamanca.

Brenno Ambrosini se formó en Venecia y posteriormente en Múnich, París y Madrid, donde obtuvo el Premio de Honor de Fin de Carrera. Doctor cum laude en Filosofía Moral, ha sido galardonado en importantes concursos internacionales en Europa y Estados Unidos, como el primer premio en el Premio Jaén y en el Cidade do Porto, además de laureado en el Concurso Internacional de Santander y el José Iturbi de Valencia, entre otros.

Su carrera internacional le ha llevado a actuar como solista en Europa, Estados Unidos y Japón con orquestas de renombre, como el Concertgebouw de Ámsterdam, la Royal Philharmonic Orchestra y la Scottish Chamber Orchestra, bajo la batuta de directores como M. Bamert, H. Vonk y A. Ros-Marbá.

Ha colaborado en música de cámara con los cuartetos Brodsky y Prazak, los violinistas M. Lubotsky, I. Grubert y Valeria Zorina, y el violonchelista José Enrique Bouché.

Asimismo, ha grabado para sellos como Symphonia, Dynamic, PianoClassics y Radio Clásica de RNE, con más de 350 obras registradas, y distinguidos contemporáneos le han dedicado sus obras, así como ha ofrecido estrenos de autores como A. Schnittke, A. Pärt y S. Gubaidulina.

Como docente, es catedrático en el Conservatorio Superior de Castilla y León. Además, entre 2017 y 2019 dirigió el proyecto SalMuz, que conectó Salamanca con universidades rusas y polacas, organizando festivales, conciertos y clases magistrales.

En 2026 grabará un nuevo disco con obras de Chopin y Liszt, y en 2027, con ocasión de la celebración del 200 aniversario de su muerte, abordará la integral de sonatas para violín y violonchelo de Beethoven.

Igualmente, autor de libros sobre ética y pedagogía, prepara la publicación de un volumen dedicado a Franz Liszt, basado en su tesis doctoral, acompañado de conferencias en universidades europeas.

Las entradas tienen un precio de 15, 20 y 25 euros y están a la venta en la taquilla del Liceo, en la Torre de los Anaya y en www.ciudaddecultura.org.