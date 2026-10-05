Piden ayuda para dar con las familias de personas que se exhumarán de una fosa común en Puente del Congosto (Salamanca)

SALAMANCA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Salamanca por la Memoria y la Justicia ha solicitado colaboración ciudadana para localizar a los familiares de algunas personas enterradas en una fosa común del cementerio de Puente del Congosto (Salamanca), donde se prepara la exhumación de 17 personas.

En un comunicado dirigido por Europa Press, la entidad ha solicitado especialmente colaboración para dar con los descendientes de Miguel y Emilio Escobar Moreno, asesinados el 31 de agosto de 1936 en Puente del Congosto y cuyos familiares directos podrían residir en Salamanca, según los testimonios recopilados por la asociación.

Miguel Escobar Moreno, de 25 años, nació en Baños de Montemayor (Cáceres) y tenía su domicilio en Campillo de Salvatierra (Salamanca), mientras que Emilio Escobar Moreno, de 24 años, residía en Guijuelo. Ambos figuran entre las víctimas asesinadas por disparos de arma de fuego en el término municipal de Puente del Congosto y enterradas posteriormente en la fosa común.

La entidad también busca datos que permitan poner nombre a más de una decena de víctimas inscritas como 'hombres sin identificar', de edades comprendidas entre los 20 y los 50 años. La asociación considera posible que procedieran de Béjar o de municipios próximos a Puente del Congosto, por lo que apela a la memoria de familiares que puedan conservar referencias sobre desapariciones ocurridas durante los meses de agosto y septiembre de 1936.

El objetivo es localizar a familiares biológicos que puedan aportar muestras genéticas para compararlas con los restos que se recuperen durante la exhumación. Este proceso permitiría confirmar la identidad de las víctimas y avanzar en la identificación individual de quienes permanecen sin nombre.

Entre las personas ya identificadas documentalmente constan también Mateo Nieto Montero, natural de Gallegos de Solmirón; Pablo Hernández Neila, nacido en Hervás (Cáceres); Germán Gassané Rubio, domiciliado en Béjar; y Enrique Jiménez Calavia, nacido y vecino de Béjar.

Según la documentación reunida por la asociación, las 17 personas fueron asesinadas en distintos episodios registrados entre el 9 de agosto y el 2 de septiembre de 1936, en el campo y dentro del término municipal de Puente del Congosto. Siete de ellas fueron ejecutadas el 9 de agosto, cinco el día 19, tres el 31 de agosto y dos el 2 de septiembre.

La asociación ha precisado que, entre las víctimas del 9 de agosto, figura un hombre de unos 50 años que podría corresponderse con Joaquín Hernández Gómez, natural de Navacarros, una identificación que también requerirá confirmación a través de la investigación histórica y el análisis genético.