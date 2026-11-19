VALLADOLID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Valladolid juzgará el próximo lunes, 23 de noviembre, a un varón para el que la Fiscalía solicita una pena de cuatro años y seis meses de prisión y una multa de 18.000 euros para un hombre al que pillaron con 97,68 gramos de cocaína cuando bajaba por las escaleras de un domicilio ubicado en Pajarillos.

Según consta en el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público recogido por Europa Press, la acusación pública interesa igualmente la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, el abono de las costas y una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada cien euros no satisfechos en caso de impago de la sanción económica.

Los hechos se remontan a las 16.20 horas del 15 de mayo de 2026, cuando el acusado, nacido el 18 de julio de 1972 y sin antecedentes penales, bajaba las escaleras de un edificio situado en la calle Cuclillo. En ese momento, un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía le intervino una bolsa blanca que contenía 97,68 gramos netos de cocaína con una riqueza del 82,11 por ciento.

La Fiscalía sostiene que el encausado pretendía destinar esta sustancia al tráfico con terceras personas y estima que la droga habría alcanzado en el mercado clandestino un valor aproximado de 6.543 euros. Tras su detención ese mismo día, el Juzgado acordó su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza mediante auto de 16 de mayo de 2026.

El Ministerio Público considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública referido a sustancias que causan un grave daño a la salud, del que responde el procesado en concepto de autor sin que concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, y solicita además el decomiso de la droga y de los efectos intervenidos para darles su destino legal.