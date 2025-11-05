Piden a la UE unir Las Arribes (Salamanca) con Portugal a través de un viaducto

SALAMANCA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Unión Entre Territorios (Puente), constituida en el año 2000, ha acudido a la Comisión Europea, para trasladar la reivindicación del proyecto construcción de un paso fronterizo en Las Arribes del Duero, entre los municipios de Masueco (Salamanca, España) y Ventozelo (Portugal).

Para la Plataforma, esta construcción es básica para el "desarrollo de estas comarcas, que agonizan entre la despoblación y el olvido de las administraciones públicas". Las Arribes son, como han añadido desde la asociación a través de un comunicado, "una de las zonas más deprimidas y marginadas de España".

En este contexto, la Plataforma recuerda que en esta zona de la comarca de Vitigudino hay "50 kilómetros a lo largo de la frontera con Portugal, en los que no existe paso fronterizo alguno" por lo que la comunicación queda supeditada "a través de presas hidroeléctricas españolas o portuguesas, cuyo paso está restringido a vehículos de más de 16 toneladas".

Esta infraestructura, "que cuenta con el aval técnico correspondiente", como han asegurado, "lograría establecer una comunicación directa entre el noroeste de la provincia de Salamanca con el nordeste trasmontano de Portugal y la IP-4 Bragança-Oporto a través de la vía rápida portuguesa IC-5, que discurre paralela a la frontera".

La Plataforma Puente ha lamentado en su comunicado "la dejadez de los políticos de la región, que han desviado fondos europeos destinados a zonas desfavorecidas", y ha felicitado a las administraciones que han hecho posible "la aprobación de dos nuevos puentes internacionales en la Cumbre Hispano - Lusa de octubre de 2024: uno entre Sanlúcar de Guadiana (Huelva) y Alcoutim (región del Algarve) y otro, entre Cedillo (Cáceres) y Montalvao (Nisa), sobre el río Sever.