Piedralaves (Ávila) recupera el agua apta para el consumo cuatro semanas después de los arrarstres de cenizas

Imagen de uno de los depósitos de agua potable instalado en Piedralaves (Ávila) durante los problemas con el suministro en octubre de 2026. - AQUALIA

ÁVILA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Piedralaves (Ávila) y Aqualia han comunicado este viernes que el municipio ha recuperado el suministro de agua apta para el consumo tras cuatro semanas de trabajos como consecuencia de los arrastres de cenizas, originadas en el gran incendio que afectó a la zona el pasado verano, que ocurrieron el fin de semana del 3 y 4 de octubre por las intensas lluvias.

Según han informado fuentes de Aqualia y del Consistorio, el agua suministrada en el municipio vuelve a ser apta para el consumo humano, una vez que los últimos análisis realizados han confirmado el cumplimiento de "todos los parámetros de calidad establecidos por la normativa sanitaria vigente".

Tras la validación de los resultados por parte de las autoridades competentes, quedan sin efecto las restricciones comunicadas anteriormente, por lo que el agua puede utilizarse con total normalidad para beber, cocinar, preparar alimentos y cualquier otro uso doméstico

Por ello, quedan sin efecto las restricciones de uso comunicadas anteriormente y el agua puede utilizarse "con total normalidad".

La recuperación de la calidad del agua ha sido posible, han destacado, "gracias al trabajo coordinado desarrollado durante las últimas semanas por el Ayuntamiento de Piedralaves, las diferentes administraciones y Aqualia".

Entre las actuaciones llevadas a cabo, han destacado la habilitación de nuevas captaciones de agua, como la conexión directa de la Garganta de la Serradilla con la Estación de Tratamiento de Agua Potable para evitar el paso del agua por las zonas más afectadas por los arrastres de cenizas, la recuperación de captaciones afectadas, control intenso de los procesos de potabilización y la realización de controles analíticos continuos.

Todo ello, junto con las medidas extraordinarias de apoyo al abastecimiento y "el seguimiento permanente de las autoridades sanitarias", ha permitido recuperar progresivamente los parámetros de calidad exigidos por la normativa y restablecer la aptitud del agua para el consumo humano.

Desde el inicio de esta situación, Aqualia ha recalcado que ha mantenido "un seguimiento continuo de la calidad del agua mediante controles analíticos específicos, operacionales y permanentes, realizados en coordinación con las autoridades sanitarias y el Ayuntamiento de Piedralaves", con el objetivo de "garantizar en todo momento la protección de la salud pública y el cumplimiento de los estándares de calidad exigidos".

Asimismo, las distintas administraciones implicadas han mantenido una estrecha coordinación técnica e institucional para supervisar la evolución de la situación, adoptar las medidas necesarias en cada momento y ofrecer a la población información puntual sobre el estado del abastecimiento y las recomendaciones sanitarias vigentes.

Ahora, han considerado "fundamental" hacer un uso responsable del agua, ya que los recursos hídricos son escasos, al tiempo que han advertido de que la situación "podría volver a empeorar con la llegada de las lluvias debido al arrastre de cenizas".

Aqualia ha garantizado que "pondrá en todo momento los medios técnicos y materiales disponibles para recuperar la normalidad".

El Ayuntamiento de Piedralaves y Aqualia ha agradecido la "comprensión, colaboración y responsabilidad demostradas por los vecinos" durante este periodo que han calificado de "absolutamente excepcional", así como el "esfuerzo realizado por todas las administraciones y profesionales que han trabajado para recuperar la normalidad del servicio".