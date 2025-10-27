'Pillion' aborda una relación de sumisión y deseo con Alexander Skarsgard: "Todas las escenas de sexo tienen sentido"

VALLADOLID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El británico Harry Lighton explora el amor y la sumisión en el drama queer 'Pillion', una película más emocional que argumental en la que Alexander Skarsgard y Harry Melling experimentan una relación basada en la dominación y la sumisión, pero en la que los sentimientos también entren en juego.

A caballo entre los pliegues del deseo, el control y la vulnerabilidad, esta historia, tan provocadora como humana, aúna numerosas escenas de sexo explícito en las que todas y cada una de ellas "tienen sentido", tal y como ha señalado el actor Alexander Skarsgard, quien ha participado junto a Lighton en una rueda de prensa en el marco de la 70 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci).

El filme, debut de Lighton en el largometraje, compite por la Espiga de Oro en la Sección Oficial y opta también a la Espiga Arcoíris por su temática LGTBIQ, tras su paso y premio a Mejor Guión en la sección Un Certain Regard de Cannes.

Se trata de una adaptación de la novela 'Box Hill', del escritor y crítico literario británico Adam Mars-Jones, si bien el director se ha tomado la libertad de adaptar a la actualidad y condensarla en un periodo de tiempo corto.

Ambientada en Inglaterra, 'Pillion' sigue a Colin (Harry Melling), un joven introvertido que se cruza con Ray (Alexander Skarsgard), un motero de personalidad abrumadora. Lo que comienza como un encuentro casual deriva en una relación afectiva tan impredecible como magnética, marcada por la atracción, la sumisión y la búsqueda de identidad.

El filme explora los códigos del BDSM desde una mirada empática y sin prejuicios, mostrando a Colin como un joven que, más allá del sexo o el control, encuentra en la sumisión un refugio emocional y un camino hacia la autoaceptación.

En este sentido, Lighton ha explicado que no quería huir del sexo que aparece en la pantalla, pero tampoco convertirlo en algo provocador sin sentido. "Quería que fuese el público el que decidiese si encontraba el sexo excitante o repulsivo. No podía ser algo provocador de forma gratuita".

"DELIBERADAMENTE PROVOCATIVO"

Asimismo, el director ha subrayado que el relato tenía que ser "deliberadamente provocativo", no desde el morbo, sino desde la empatía. "No contribuyo a la mojigatería. Me interesa explorar lo humano a través del deseo y la vulnerabilidad".

Por su parte, Skarsgard ha destacado que lo que más le atrajo fue el guion, al considerarlo "sorprendentemente original". "Nunca sentí riesgo al acercarme al proyecto. No es una película morbosa sobre moteros, sino una historia tierna, un coming of age con personajes muy bien escritos", ha señalado.

El actor, acostumbrado a grandes producciones como 'Tarzán' o 'El hombre del norte', ha valorado la intimidad del rodaje, realizado con un equipo reducido y joven. "Esta película era mucho más íntima y eso le daba un aire de autenticidad. No sientes que estás haciendo un trabajo, sino que formas parte de una narrativa", ha afirmado.

Sobre las escenas más íntimas, Skarsgard ha defendido que todas estaban justificadas dentro del arco emocional. "Esos momentos están ahí por una razón, sirven para desarrollar su historia", ha afirmado el actor.

Lighton, que se estrena en la Seminci con su primer largo, se ha mostrado emocionado por la acogida y ha agradecido poder compartir esta experiencia con Skarsgard. "Alex es muy fácil de dirigir, muy aplicado incluso un poco sumiso --ha bromeado--. Trabajar con actores así, con tanta experiencia, es estimulante".

'Pillion', que combina humor, erotismo y una puesta en escena precisa, se presenta como un viaje de autodescubrimiento que desarma las convenciones tradicionales sobre el amor y el poder, y que busca, según Lighton, "empatizar con lo incómodo para entender lo humano".