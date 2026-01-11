Pingüinos 2026 concluye con 40.880 participantes y en torno al 82% de ocupación en hotelera en Valladolid

Rueda de prensa de balance de Pingüinos 2026. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La concentración motera Pingüinos 2026 concluye tras un fin de semana en el que ha registrado 40.880 participantes y en torno al 82 por ciento de ocupación en hoteles y apartamentos turísticos en Valladolid.

El alcalde, Jesús Julio Carnero; la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, y el coordinador general de Turismoto, José Manuel Navas, han ofrecido este domingo, 11 de enero, un balance de la 43 edición del evento, al que han acudido moteros de distintos puntos de España y Europa.

El coordinador general de Turismoto ha señalado que la cifra oficial de participantes, según las inscripciones, es de 40.880, si bien ha destacado que podría elevarse a 45.000 personas si se cuentan a los que han acudido a las distintas actividades sin inscribirse.

No obstante, la organización ha optado por la "moderación" en el balance, de manera que exista "margen suficiente" para "ir subiendo poco a poco" en el futuro. "No queremos escalar la montaña arriba del todo", ha apostillado Navas, para incidir, asimismo, en que "todo se ha desarrollado según lo previsto" en la cita motera vallisoletana que, a su juicio, habría conseguido más público "sin tanta inclemencia".

Además de la concentración en el Pingüinos Arena, el evento ha llegado a otros puntos, como en la provincia con las rutas y en la ciudad, "estrella" que "impulsa, ayuda y empuja" la cita para que "funcione".

Por su parte, el alcalde de Valladolid ha resaltado la importancia del evento en la ciudad con el logro de alrededor del 82 por ciento de ocupación en hoteles y apartamentos turísticos en conjunto.

En este sentido, ha manifestado su "orgullo" por Pingüinos y ha puesto en valor el trabajo "excepcional" de Turismoto para sacar la cita adelante, así como la labor de las autoridades, entidades y asociaciones que han intervenido en la "concentración invernal más importante de Europa" que en esta ocasión se ha celebrado "sin incidentes reseñables".

Además, como cierre de la 43 edición, se han otorgado los 'Pingüinos de Oro' al piloto David Alonso, campeón de Moto3 en el circuito Mobility Resort de Motegi, y Estrella Galicia 0,0, por su labor de esponsorización a los equipos de motociclismo. Por último, ha tenido lugar la entrega de los trofeos y el tradicional sorteo de una motocicleta entre los inscritos.