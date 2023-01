Pingüinos celebrará del 12 al 15 de enero su edición XL con la intención de superar los 38.000 inscritos de 2022

Izan Guevara y el canal DAZN recibirán los 'Pingüinos de Oro' mientras que La Fuga lidera la nómina de conciertos



VALLADOLID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La concentración motera Pingüinos celebrará en Valladolid entre este jueves, 12 de enero, y el domingo la edición XL, con la que se trata de desmarcar del 40 aniversario conmemorado en la edición de 2022, con la intención de superar la cifra de 38.000 inscritos alcanzada en la última cita y con un aumento de precio en la inscripción.

Pingüinos XL se ha presentado este lunes en el Ayuntamiento de Valladolid en una rueda de prensa en la que han participado el alcalde de la ciudad, Óscar Puente; la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virgina Barcones; y los organizadores, el club Turismoto, con el coordinador de la concentración, José Manuel Navas, a la cabeza.

La edición de Pingüinos de 2023 tendrá su sede en el 'Nido de Pingüinos' --la Antigua Hípica Militar, en las inmediaciones del Pinar de Antequera--, que se mantiene desde que en 2016 acogió la 'Fiesta de la Moto'.

Para su denominación se ha elegido 'XL', ya que si bien se trata de la edición número 40 de esta cita motera, la organización pretende desmarcarse de esa cifra debido a que el año pasado ya se identificó con la misma cifra, pues era la edición del 40 aniversario.

Se suman 40 ediciones porque en 2015 se suspendió la concentración y en 2016 se celebró la 'Fiesta de la moto' ante el litigio que se produjo en el seno de Turismoto, por lo que la organización opta por no contabilizar esa cita como una edición más de 'Pingüinos'.

AUMENTO DE PRECIO

Se han agotado ya las inscripciones bonificadas a un precio de 30 euros con cena y desayunos incluidos y de 25 sin comidas. Por ello, el coste es ya, respectivamente, de 30 y 35 euros, con un cupo fijado también para la inscripción con comida incluida, precios que han aumentado en cinco euros con respecto a 2022.

La cita recuperará completamente la normalidad, ya superadas casi todas las restricciones motivadas por la pandemia, y en su transcurso se establecerá un dispositivo formado por un centenar de agentes de la Guardia Civil de Tráfico para garantizar la seguridad a lo largo de todos estos días por todas las carreteras por las que van a transitar los motoristas hasta llegar al Pinar.

Además, se instalará una carpa informativa sobre aspectos de seguridad vial relacionados con las motos en las instalaciones de Pingüinos, y se contará con la colaboración de la Dirección General de Tráfico.

La cita, con un presupuesto de 400.000 euros, comenzará este jueves con la apertura oficial para la llegada de inscritos, si bien todos los años desde algunos días antes hay moteros que montan su tienda de campaña, y una visita al Museo de la Moto Clásica en Esguevillas de Esgueva, que fue novedad en la pasada edición y que se mantiene en el calendario.

Habrá otras tres excursiones ya más habituales, como la de Mojados en la tarde de este viernes y las dos más características del sábado: el 'Desfile de Banderas' entre la Antigua Hípica y el centro de la ciudad a mediodía y por la tarde el homenaje a los moteros fallecidos con su desfile de antorchas entre la Feria de Valladolid y la Plaza Mayor.

PINGÜINOS DE ORO

El domingo tendrá lugar en la campa de Pingüinos otra cita habitual como es la entrega de los 'Pingüinos de Oro', que en esta ocasión se han otorgado al campeón del Mundial de Motociclismo en 2022 en la categoría de Moto 3, el mallorquín Izan Guevara; y, como institución, al canal televisivo DAZN, por su apoyo al deporte del motor con la retransmisión de las pruebas del Mundial.

Tampoco faltará otra cita fija de la concentración, como es la celebración del 'Año Nuevo Pingüinero' en la medianoche del viernes al sábado, con doce piñones y vino espumoso de Castilla y León.

La parte musical en esta jornada estará protagonizada por el concierto de 'Rock and roll Cirkus' a las 21.30 horas y, tras el 'año nuevo', la de 'We love Queen'.

La noche del sábado estará amenizada por el concierto de 'Rock and Ríos', "banda tributo oficial" de Miguel Ríos, a partir de las 21.30 horas y antes de la quema de la Falla de Pingüinos (23.00 horas). A partir de la medianoche será el turno del grupo La Fuga.

Durante toda la concentración habrá sesiones de DJ para amenizar la campa a cargo de la escuela 'Who is in da house', de Simancas (Valladolid).

Como es tradicional, los inscritos podrán degustar durante toda la concentración el caldo y café pingüinero y participar con la recogida de alimentos Operación kilo.

Las actividades se completan con exhibiciones de acrobacia a cargo de los pilotos españoles Maikel Melero y Pedro Moreno y el británico Greg Rowbotton, a los que se podrá ver en Mojados el día 13; en la acera de Recoletos a mediodía del día 14 tras el Desfile de Banderas; y en Vallsur a partir de las 18.00 horas del sábado.

Durante la concentración se promocionará la campaña de seguridad vial 'No le llames paquete', para concienciar con que los ocupantes de las motocicletas --conocidos popularmente como 'paquetes'-- deben ir "igual de protegidos" que los pilotos. También se dará a conocer la iniciativa de la 'Ruta N-VI', con la que se propone difundir y señalizar oficialmente la antigua carretera N-VI --del Alto del León en Madrid hasta La Coruña-- como una ruta ideal para recorrer en motocicleta.