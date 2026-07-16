Pino afirma que CyL no será "un mero espectador pasivo" en la negociación de la PAC y exige una variable demográfica

Pino comparece en las Cortes para presentar el programa de legislatura de su departamento - EUROPA PRESS

Consolidará la "partida histórica" de 15 millones para seguros agrarios y trabajará para la mejora de coberturas y actualización de rendimientos VALLADOLID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, de Vox, ha asegurado este jueves que la comunidad autónoma de Castilla y León no será un "mero espectador pasivo" en la negociación de la Política Agraria Común (PAC) que defenderá ante el Ministerio y ante las instituciones comunitarias de forma "firme, inflexible y constructiva".

Pino ha avanzado que la Junta de Castilla y León exigirá formalmente que los criterios de reparto incorporen una nueva variable demográfica que prime y pondere el factor de la despoblación y la dispersión territorial para compensar el sobrecoste de mantener la actividad en zonas en riesgo demográfico.

El consejero ha basado la defensa de la PAC en "cinco grandes prioridades "irrenunciables" que pasan por el mantenimiento de un presupuesto "fuerte y suficiente" por lo que ha rechazado "de forma categórica" cualquier propuesta orientada a recortar los fondos destinados al primer y segundo pilar de la PAC en el próximo Marco Financiero Plurianual.

"No se pueden exigir más requisitos medioambientales y burocráticos a los productores aportando menos recursos económicos", ha advertido Joaquín Antonio Pino que se ha comprometido a "batallar" contra cualquier intento de endurecer de forma artificial los límites máximos de pago (capping) o la degresividad de las ayudas que penalice la profesionalización, el dimensionamiento óptimo y la ganancia de competitividad de las explotaciones de Castilla y León. "El tamaño eficiente no debe ser castigado por razones ideológicas", ha zanjado.

Estabilidad normativa y simplificación burocrática radical de la PAC y que las ayudas se orienten de forma prioritaria hacia la agricultura familiar profesional, "los hombres y mujeres que obtienen la mayor parte de sus ingresos de la actividad agraria efectiva, residen en el territorio y generan empleo y actividad económica real en los pueblos", son otras de las prioridades irrenunciables del consejero.

BLINDAJE DE LAS AYUDAS ASOCIADAS

Por último, ha abogado por el blindaje de las ayudas asociadas para sectores estratégicos y ha asegurado que garantizará la continuidad y el refuerzo de las ayudas asociadas a la producción para sectores "especialmente vulnerables y estratégicos" de la Comunidad, como el sector lácteo (vacuno, ovino y caprino), el vacuno de carne en régimen extensivo y el cultivo de la remolacha azucarera, "esenciales para el mantenimiento de la industria transformadora local", ha reconocido.

El consejero ha comprometido también una "defensa firme" del sector primario frente a las imposiciones de la Agenda 2030 y del Pacto Verde Europeo que reduzcan la capacidad de producir alimentos, multipliquen la burocracia o comprometan la rentabilidad, y ha asegurado que la Junta mantendrá su rechazo al acuerdo UE-Mercosur "mientras no existan cláusulas espejo estrictas, efectivas y verificables".

"No se puede exigir cada vez más a quienes producen en Castilla y León y permitir la entrada de alimentos obtenidos con normas sanitarias, laborales, productivas y ambientales menos rigurosas", ha explicado el consejero que ha asegurado al respecto que exigirá que los productos importados cumplan "los mismos requerimientos sanitarios, ambientales y sociales" que se solicitan a quienes producen en la Comunidad.

"No es razonable imponer obligaciones cada vez más estrictas a nuestros agricultores y ganaderos mientras se permite la entrada de productos obtenidos bajo condiciones mucho menos exigentes y sin controles", ha insistido.

Por otro lado, ha avanzado que la Consejería respaldará "de manera prioritaria" al vacuno, el ovino y caprino, la remolacha, la patata, la apicultura, el viñedo, los cultivos forrajeros, las leguminosas y las producciones hortícolas, y ha asegurado que defenderá tanto la ganadería extensiva como la intensiva desde el convencimiento de que se trata de "modelos complementarios" que generan actividad económica y resultan "esenciales" para el liderazgo agroalimentario de la Comunidad.

El consejero se ha comprometido a consolidar la "partida presupuestaria histórica" de 15 millones de euros destinadas a subvencionar la suscripción de pólizas de seguros agrarios en el año 2026 y ha reivindicado el seguro como "la herramienta básica de viabilidad ante la inestabilidad climática".

En este punto, se ha comprometido a "agilizar al máximo" los trámites de fiscalización para abonar algo más de 5 millones de euros pendientes de tramitación contable, "tras haber ejecutado y transferido ya de forma efectiva al sector los primeros 9,93 millones de euros de esta línea", ha aclarado.

Asimismo, ha asegurado que trabajará en el seno de la Comisión Territorial de Seguros Agrarios junto con todo el sector para conseguir la mejora de coberturas, la actualización de los rendimientos asegurados a la realidad del campo de Castilla y León "y la puesta en marcha del 'seguro de rentas' en un contexto de elevados costes de producción".

A esto ha añadido la necesidad de incluir el aseguramiento de "determinadas" plagas y enfermedades no cubiertas actualmente, como 'mildiu' en viñedo o la enfermedad hemorrágica epizoótica y dermatosis nodular contagiosa, entre otras. "Se trata de reformas que no está en nuestra mano implementar pero que reivindicaremos de la mano del sector, por ser de justicia", ha admitido el titular de Agricultura.

Por otro lado, ha avanzado que llevará a cabo una reconfiguración de las anualidades de la línea destinada a la construcción de cebaderos asociadas al ejercicio 2025 donde sólo se ejecutarán 500.000 euros por lo que liberará "de forma inmediata" 2,5 millones de euros de fondos autónomos "para reorientarlos a cubrir necesidades urgentes y demandas de liquidez en otras áreas productivas del sector ganadero".

Por último, ha informado de que el ITACyL se reforzará "como el gran laboratorio científico del campo de Castilla y León" y estará orientado a resolver problemas reales, reducir costes, mejorar rendimientos y trasladar la innovación directamente a las explotaciones. "La Consejería recuperará la esencia de la extensión agraria y potenciará la transferencia de conocimiento en colaboración con universidades, centros de formación profesional y servicios técnicos del sector", ha explicado.