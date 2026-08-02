Pino compromete la llegada de la alimentación para el ganado de Sayago (Zamora) a partir de este lunes

Imagen de la reunión mantenida en Palazuelo de Sayago. - EUROPA PRESS

PALAZUELO DE SAYAGO (ZAMORA), 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha comprometido este domingo la llegada de cargamentos de alimentación para el ganado de la comarca zamorana de Sayago a partir de este lunes, 3 de agosto.

El responsable autonómico ha confirmado el inicio de esta actuación "urgente" durante su reunión con alcaldes, profesionales y responsables de las organizaciones agrarias en un terreno de la localidad de Palazuelo, una de las más afectadas por el fuego que comenzó el miércoles en Fermoselle, aún en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1.

El dirigente autonómico ha abogado por actuar rápido para "tratar de resarcir a los agricultores y ganaderos de todos esos daños que ha provocado el fuego" a través de las ayudas. La alimentación será lo primero, pero la Junta pretende después ser ágil para reparar cercados, instalaciones e infraestructuras ganaderas.

Además, Pino ha asegurado que se van a reforzar las unidades veterinarias con más personal "para poder estar a la altura de las circunstancias".

Además, en su comparecencia ante los periodistas, Pino no ha ocultado que le gustaría tener la responsabilidad sobre incendios para dar respuesta a "un malestar" que ha dicho "compartir mucho" con la gente de la zona.

"Hace falta volver a los usos y costumbres tradicionales. No tiene que estar proscrito hacer una quema de rastrojo o quemar aquí una zarza como hacían nuestros antepasados", ha considerado el consejero, que ha apuntado a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) para que "permita limpiar los arroyos".

En todo caso, Pino ha insistido en que la Junta también ha de mover ficha. "Vamos a ver si volvemos a ese sentido común, porque las políticas que se están imponiendo desde la Unión Europea y desde España no tienen ningún sentido", ha recalcado Pino, para señalar que ya ha mantenido conversaciones con María González Corral, la consejera de Medio Ambiente, en esa línea.

Por otro lado, al ser preguntado por la influencia del cambio climático en estos fuegos que están golpeando en los últimos años a España y, en particular, a la zona de Zamora y del resto del noroeste del país, el consejero ha opinado que ese argumento es "la excusa fácil para los políticos" y que "lo cierto es que se han llevado a cabo unas políticas forestales y ambientales que han llevado al fracaso".

"Lo fácil es decir que es el cambio climático; lo cierto es que lo que hay que hacer es dejar a la gente trabajar, poder levantarse y hacer lo que han venido haciendo siempre, lo que les han enseñado sus padres y sus abuelos. Lo demás son cuentos chinos", ha zanjado Pino.