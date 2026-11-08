Pino destaca la ganadería como sector "estratégico" durante su visita a la LV Feria de Ganado de Navafría (Segovia). - JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

SEGOVIA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha visitado este domingo la LV Feria de Ganado de Navafría (Segovia), donde ha afirmado que la ganadería es un sector "estratégico" para Castilla y León.

En este sentido, Pino ha destacado que lo es tanto por su contribución a la producción de alimentos, a la generación de actividad económica y al empleo, como por su capacidad para mantener población y gestionar el territorio en numerosas zonas rurales.

"Castilla y León es una tierra ganadera y queremos que siga siéndolo", ha señalado Pino, según ha trasladado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

Durante su visita, el consejero ha incidido en la necesidad de "compatibilizar la protección del patrimonio natural con la actividad ganadera", así como tener en cuenta a quienes viven y trabajan diariamente en el territorio.

En este sentido, ha defendido el papel de los profesionales del sector en la conservación del medio rural y la necesidad de que las políticas públicas tengan en cuenta la realidad productiva de las explotaciones.

Por ello, Pino ha puesto en valor la Feria de Ganado de Navafría como punto de encuentro del sector y como muestra de una tradición ganadera "profundamente ligada a la identidad y a la actividad económica de la provincia de Segovia".

La edición de este año ha contado además con la Caravana de Alimentos de Segovia, que reúne a productores agroalimentarios de la provincia.

ACTUACIÓN EN LA GANADERÍA

Respecto a las líneas de actuación de la Junta, estas se han basado en el refuerzo de la sanidad animal, con especial atención a la prevención, la vigilancia y la capacidad de respuesta frente a las enfermedades que afectan a la cabaña ganadera y que pueden comprometer la viabilidad de las explotaciones.

Además de su importancia productiva, la ganadería es para la Junta una actividad favorece el aprovechamiento de los pastos, mantiene actividad económica en el territorio y desempeña una función esencial en la conservación y en la gestión del medio rural.

Por su parte, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León se ha sumado al impulso de la investigación y de la innovación aplicadas a las necesidades reales del sector ganadero.

Sus actuaciones están relacionadas con la mejora genética y genómica, la conservación de las razas ganaderas y la incorporación de nuevas tecnologías a las explotaciones.