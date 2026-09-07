Pino espera poder disponer del fondo de reserva de crisis de 30 millones a finales de año o a principios de 2027

1114844.1.260.149.20260907130350 Pino en un momento de la intervención de la Asamblea General de Asaja Valladolid - EUROPA PRESS

VALLADOLID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, espera disponer del fondo de reserva de crisis de 30 millones de euros a finales de año o a principios de 2027 con el objetivo de que los agricultores y los ganaderos de Castilla y León puedan tener el dinero en sus cuentas "lo más rápido" posible, como ha ocurrido con las ayudas por los incendios, ha recordado.

Así lo ha asegurado este lunes Pino a preguntas de los periodistas respecto al crédito extraordinario de 30 millones de euros que anunció el pasado viernes en Salamaq de los que 10 millones proceden de la reserva de crisis de la Unión Europea a los que la Consejería de Agricultura sumará otros 20 millones de fondos sin ejecutar.

Joaquín Antonio Pino ha explicado que el Gobierno autonómico ha enviado ya la preceptiva carta al Ministerio, el interlocutor con la UE, para que lance la propuesta a Bruselas para poder acceder al fondo de reserva de crisis.

"Seguro que esto no queda aquí", ha aseverado también el consejero que ha corroborado el compromiso de la Junta de Castilla y León para aumentar el presupuesto de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental que, según ha augurado, va a ser "el más inversor".

"Veremos a ver si esos 30 millones que ha podido movilizar la Consejería de Agricultura pueden ser más", ha añadido el consejero que ha asegurado que está al lado del sector por lo que ha rechazado lecciones de nadie.

Joaquín Antonio Pino ha clausurado este lunes la Asamblea General de Asaja Valladolid cuyo presidente, Juan Ramón Alonso, ha dado la bienvenida al anunciado crédito de 30 millones desde el reconocimiento de que "si fuesen un poco más, mejor todavía". "Todo lo que sean ayudas por parte de la Administración bienvenidas sean aunque yo creo que no es la solución final", ha explicado el presidente provincial de Asaja que ha advertido de prácticas de dumping por las que se venden cereales por debajo del coste de producción.

"A caballo regalado no le miras al diente", ha añadido el presidente provincial de Asaja que ha recordado que hay sectores agroganaderos, como el cereal o la uva, "bastante fastidiados". "Las explotaciones cerealistas están sufriendo mucho y si esto no cambia y no hay un giro de 180 grados van a desaparecer muchísimas explotaciones, se van a quedar por el camino", ha advertido también.