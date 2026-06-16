Pino inicia su etapa en Agricultura con una reunión informal con las OPAs que piden un Consejo Regional Agrario

González Palacín en un momento de la rueda de prensa ofrecida este martes en Valladolid - UCCL

VALLADOLID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El nuevo consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha iniciado su etapa en esta área con una reunión informal a primera hora de la mañana de este martes con los representantes de las organizaciones profesionales agrarias con presencia en Castilla y León que han pedido la convocatoria del Consejo Regional Agrario con presupuesto para habilitar ayudas directas al sector.

Así lo ha avanzado el coordinador de la Unión de Campesinos en Castilla y León (UCCL), Jesús Manuel González Palacín, tras participar en ese encuentro informal con el nuevo consejero, "una persona con formación y con experiencia en el sector" que, según ha incidido, ha sido hasta ahora presidente de Asaja en Ávila, "por lo que conoce las reivindicaciones del sector" que ha reclamado a las puertas del departamento que ahora dirige.

"Hasta hace cuatro días ha estado enfrente de la Consejería reclamándolas y ahora está al otro lado, por lo tanto, ahora le toca cumplir lo que ha reivindicado como sindicalista agrario", ha pedido González Palacín que ha asegurado que la primera toma de contacto informal con el nuevo consejero ha sido "buena".

Dicho esto, ha expresado su deseo de que la disposición al diálogo inicial no se quede en "bonitas palabras de alguien que ha tomado el cargo con mucha ilusión y muchas ganas" y ha pedido "mucho diálogo y, sobre todo, capacidad de negociación, que es lo importante", ha apostillado.

"No le vamos a dar cien días de gracia porque el campo no está para cien días", ha aseverado el dirigente de UCCL que ha asegurado que su organización estará "vigilante" y será aliada del nuevo consejero "si sabe jugar las cartas" pero "sin ceder ni un ápice en las reivindicaciones" en las que serán "muy exigentes". "Es mucho mejor un entendimiento, un diálogo, una negociación y un acuerdo, aunque las dos partes perdamos, que no hacer nada de esto", ha aconsejado.

En concreto, Jesús Manuel González Palacín ha pedido a Joaquín Antonio Pino que convoque un primer Consejo Regional Agrario en un plazo de 15 o 20 días para abordar las medidas urgentes que reclaman los agricultores y ganaderos de Castilla y León.

No obstante el dirigente de UCCL ha dado un "voto de confianza" a Pino y ha calificado de "buena noticia" que la cartera de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental esté ocupada por un agricultor profesional que "conoce bien" el sector y las reivindicaciones de las OPAs de las que él ha formado parte activa.