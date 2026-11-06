Pino no descarta utilizar fondos extrapresupuestarios para afrontar la crisis del cereal

VALLADOLID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Joaquín Antonio Pino, ha anunciado que el Gobierno autonómico está analizando la disponibilidad de fondos extrapresupuestarios para hacer frente a la crisis del sector cerealista en Castilla y León.

El responsable autonómico, en su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes, donde ha expuesto el Proyecto de Presupuestos de su departamento para 2027, ha aclarado que las cuentas autonómicas son "estructurales", mientras que la situación que atraviesa el cultivo constituye una medida de carácter "coyuntural".

Pino, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha justificado que esta ayuda no puede incluirse de forma ordinaria en las partidas del departamento, ya que "se comería el presupuesto de los jóvenes" o afectaría a las inversiones previstas en modernización y regadíos.

En este sentido, ha remarcado que el Ejecutivo de coalición integrado por el Partido Popular y Vox está evaluando qué vías adoptar, aunque ha advertido de que no desea "generar falsas expectativas".

Asimismo, el titular de Agricultura ha rechazado las explicaciones de la oposición al asegurar que conoce de primera mano las dificultades del campo por su propia experiencia familiar y personal. Por ello, ha apostado por ver si es posible "ser más ambiciosos" y determinar el alcance del respaldo de la Administración autonómica, sin asumir compromisos cerrados por el momento.

En relación con el origen de los recursos, Pino ha detallado que se está estudiando recurrir a partidas del conjunto de la Junta y no exclusivamente de su departamento para articular dicho apoyo. Según ha argumentado, consignar esta ayuda de manera estructural obligaría a reservar "todos los años 150 millones de euros para el cereal, para sostenerlo", cantidad que ha reclamado de forma insistente el Grupo Parlamentario del PSCyL.

Por último, el consejero ha indicado que la Junta trabaja en otras actuaciones y políticas dirigidas a garantizar que el sector resulte "rentable de por sí", al tiempo que ha reconocido que en la actualidad requiere de respaldo institucional. Además, ha criticado que el incremento de los costes derivado de las medidas impulsadas por el Partido Socialista en los últimos años dificulta el balance económico de las explotaciones.