Pino traslada a Ferduero su compromiso con el regadío como motor de competitividad agraria y fijador de población . - JUNTA DE CYL

VALLADOLID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha mantenido una reunión de trabajo con representantes de la Asociación de Comunidades de Regantes de la Cuenca del Duero (Ferduero), con la que ha abordado las principales necesidades y prioridades del sector y las líneas de actuación para continuar impulsando un regadío moderno, eficiente, sostenible y competitivo en Castilla y León.

Durante la reunión con Ferduero, asociación que agrupa a 144 comunidades de regantes y representa a más de 270.000 hectáreas de regadío en la cuenca del Duero, el consejero ha asegurado compartir la importancia estratégica del regadío para el futuro de la agricultura y del medio rural. "El regadío es una herramienta estratégica para la competitividad agraria, la industria agroalimentaria y la fijación de población en el medio rural", ha señalado.

En este sentido, Joaquín Antonio Pino ha puesto en valor el importante esfuerzo inversor realizado en Castilla y León en materia de regadíos, que, entre actuaciones autonómicas y estatales, ha permitido movilizar cerca de 1.000 millones de euros en la Comunidad. Una apuesta que se traduce en una mayor eficiencia en el uso del agua, una mejora de la productividad de las explotaciones y mayores oportunidades para la generación de actividad económica y empleo en el medio rural.

LA MODERNIZACIÓN, UNA PRIORIDAD

Pino ha trasladado que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental no considera cerrado el proceso de modernización de los regadíos y ha coincidido con FERDUERO en la necesidad de seguir avanzando en las comunidades que todavía tienen actuaciones pendientes.

En este ámbito, ha señalado la importancia de priorizar aquellas actuaciones que presenten una mayor madurez técnica y administrativa, al tiempo que se continuará trabajando conjuntamente ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA) para mantener el ritmo de las inversiones futuras.

Joaquín Antonio Pino ha destacado, además, que la modernización debe ir acompañada de nuevas herramientas que permitan mejorar la eficiencia y la competitividad de las explotaciones, especialmente en ámbitos como la energía, la digitalización y la incorporación de nuevas tecnologías.

Otro de los asuntos abordados durante el encuentro ha sido la necesidad de mejorar la garantía de suministro de agua en determinados sistemas de regadío. Pino ha incidido en la necesidad de estudiar todas las alternativas técnicamente viables para garantizar la disponibilidad de agua, entre ellas la regulación, la construcción de balsas laterales, el uso conjunto de aguas superficiales y subterráneas o la mejora y optimización de las infraestructuras existentes.

El objetivo es avanzar hacia un modelo de regadío que permita aprovechar de forma más eficiente los recursos disponibles y, al mismo tiempo, proporcione mayor seguridad a los agricultores a la hora de planificar sus cultivos e inversiones.

PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA

En relación con la revisión del Plan Hidrológico del Duero, el consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental ha reafirmado que la Junta defenderá los intereses del regadío de Castilla y León y ha subrayado la necesidad de que la planificación hidrológica tenga en cuenta la realidad económica y territorial de la Comunidad.

Pino ha incidido en que la sostenibilidad debe integrar las dimensiones ambiental, económica y social, garantizando un equilibrio que permita preservar los recursos naturales y, al mismo tiempo, asegurar el futuro de la actividad agraria y del medio rural. "La cuenca del Duero es esencialmente Castilla y León y sus usuarios deben ser escuchados", ha afirmado.

En la reunión también se ha tratado el impulso a la colaboración entre el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL) y Ferduero. En este sentido, el consejero ha mostrado la disposición de la Junta a estudiar nuevas vías de trabajo conjunto que permitan trasladar conocimiento e innovación al regadío.

Esta colaboración podría abarcar ámbitos como la eficiencia energética, la digitalización, la incorporación de nuevas tecnologías y la realización de estudios relacionados con la disponibilidad de recursos, con el objetivo de facilitar a las comunidades de regantes herramientas que contribuyan a mejorar la gestión de sus infraestructuras y la rentabilidad de las explotaciones.

El consejero ha finalizado destacando la estrecha vinculación existente entre regadío, renta agraria, industria agroalimentaria y fijación de población en el medio rural. En este sentido, ha subrayado que la agricultura de regadío constituye uno de los principales motores de desarrollo rural de Castilla y León. "Los datos demuestran que allí donde se implanta un regadío moderno y eficiente encontramos explotaciones más competitivas, cultivos de elevado valor añadido, una potente industria agroalimentaria asociada, empleo juvenil estable y una contención efectiva del declive demográfico", ha señalado.