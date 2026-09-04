Las piscinas de La Alamedilla y Garrido de Salamanca se someterán a mantenimiento alternativamente en septiembre

Archivo - Piscina de la Alamedilla. - PSOE SALAMANCA. - Archivo

SALAMANCA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca llevará a cabo durante el mes de septiembre diferentes trabajos técnicos en las piscinas municipales de La Alamedilla y Garrido, que harán necesario el cierre temporal de ambas instalaciones.

Los trabajos se han organizado de forma consecutiva para evitar que los cierres de ambas piscinas coincidan, mantener alternativas para la práctica de la natación y reducir la afección a los usuarios.

La Alamedilla permanecerá cerrada del 7 al 13 de septiembre, ambos inclusive, para la puesta a punto de la instalación. A partir del 14 de septiembre reabrirá en su horario habitual y dará cobertura, durante la segunda quincena del mes, a la demanda de natación libre y a los entrenamientos de clubes mientras Garrido permanezca cerrada.

La piscina de Garrido estará abierta del 7 al 13 de septiembre con horario especial ampliado, para cubrir la demanda de natación libre durante el cierre de La Alamedilla.

Posteriormente permanecerá cerrada del 14 al 30 de septiembre, ambos inclusive, para su parada técnica programada, que incluye el desmontaje de una de las plataformas del vaso principal, así como el vaciado, la ejecución de los trabajos y el posterior llenado del vaso, con una duración aproximada de dos semanas.

APERTURA DE SAN JOSÉ

Por otro lado, la piscina climatizada de San José permanecerá abierta durante todo el mes de septiembre, mantiene su horario habitual y presta servicio con normalidad a sus usuarios. De esta forma, la planificación de los trabajos permite evitar el cierre simultáneo de La Alamedilla y Garrido y mantener alternativas disponibles para los usuarios durante todo el mes.

La nueva temporada de cursos de natación comenzará el 1 de octubre de forma coordinada en las piscinas de La Alamedilla y Garrido, fecha que fecha permitirá iniciar conjuntamente la actividad en ambas instalaciones una vez finalizados los trabajos técnicos previstos, y disponer durante septiembre del tiempo necesario para realizar de forma ordenada los trámites administrativos previos al comienzo de la temporada.

Los usuarios que finalizaron la temporada 2025/2026 y permanecían inscritos a fecha 30 de junio tendrán derecho a conservar su plaza para la nueva temporada. Los trámites para la temporada 2026/2027 comenzarán del 14 al 20 de septiembre, momento de cursar las bajas, ya que los usuarios con derecho a plaza reservada que no deseen continuar en la nueva temporada deberán comunicar su baja dentro de este plazo.

Posteriormente, del 21 al 24 de septiembre, los usuarios ya inscritos que deseen solicitar un cambio de horario y/o días podrán realizarlo durante este periodo. A partir del 25 de septiembre se abre el plazo para inscripciones de nuevos usuarios que deseen incorporarse a los cursos de natación.