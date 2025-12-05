La pista de hielo de León permanecerá abierta hasta el 1 de febrero y espera atraer a más de 10.000 personas

La pista de hielo de la capital leonesa ha sido inaugurada este viernes. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La pista de hielo ice4city de León se ha inaugurado este viernes y permanecerá abierta en el aparcamiento del centro comercial Espacio León hasta el próximo día 1 de febrero, un periodo durante el cual se prevé la asistencia de 10.000 personas y otros 1.200 escolares.

La instalación, que este año más grande que anteriores ediciones y llega hasta los 45 x 15 metros, ofrece, además de sesiones de ocio abiertas al público y para escolares, un amplio programa de actividades que incluye campeonatos, sesiones formativas y exhibiciones.

Durante este fin de semana también se celebrarán dos eventos inaugurales: el Campeonato de Castilla y León y la Copa de España Open de Curling, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

La Copa de España celebrará su primera edición, que contará con la presencia de ocho equipos mixtos, dos de ellos sobre silla de ruedas (incluyendo el combinado nacional).

El concejal de Deportes, Vicente Canuria, ha inaugurado este viernes la pista acompañado por el presidente de la Real Federación Española Deportes de Hielo (RFEDH), Frank González; la gerente del Centro Comercial Espacio León, María Jesús Rodríguez y el presidente de la Federación de Deportes de Invierno de Castilla y León (FDICyL), David Iriondo.

Canuria ha asegurado que ice4city es una opción "perfecta" para disfrutar de los deportes de invierno como el patinaje sobre hielo, el hockey y el curling "del más alto nivel", pero también para practicar el patinaje sobre hielo con sesiones libres y también otras destinadas a que los escolares.

Asimismo, ha recalcado que León es una ciudad "volcada" con el deporte y con el fomento de la práctica deportiva como pilar "fundamental" para construir una vida saludable.