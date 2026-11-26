Pistacyl y Real Valladolid presentan un proyecto para aprovechar la cáscara de pistacho como sustrato para los campos - PISTACYL

VALLADOLID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Pistacyl, productor de pistacho de Castilla y León, ha impulsado un proyecto de investigación en colaboración con el Real Valladolid dirigido al aprovechamiento sostenible de la cáscara de este fruto seco y su utilización como sustrato en los campos de fútbol.

Para ello, un área de los campos de entrenamiento de hierba natural del club vallisoletano empleado por el primer equipo y por el Real Valladolid Promesas sirve como zona de pruebas para testar el innovador producto obtenido a partir de la cáscara de pistacho triturada.

El grupo ha explicado que el nuevo sustrato se ha introducido como recebo en una superficie de 180 metros cuadrados mediante dos sistemas de aplicación diferentes, un ahoyador y un aireador de césped con el objetivo de comprobar cómo contribuye este recebo natural a mejorar las condiciones del césped, "una alternativa más sostenible y beneficiosa que otros materiales utilizados tradicionalmente para realizar ese proceso de mantenimiento del campo de fútbol, como es la arena de sílice".

El proyecto, denominado PISTAFIELD, ha sido presentado este jueves en el Estadio José Zorrilla por el presidente de Grupo Pistacyl, Alfredo Pérez; por el presidente del club, Gabriel Solares, y por Roberto López, director junto a Enrique Garzón, del Grupo de Investigación del Instituto de la Viña y el Vino de la Universidad de León, los encargados de los estudios realizados para obtener el innovador sustrato.

El grupo ha explicado que PISTAFIELD se inició en 2025 con una primera fase que consistió en la investigación de las propiedades de la cáscara de pistacho y el desarrollo de una mezcla optimizada con otros minerales. Posteriormente, la investigación se amplió a la realización de pruebas tanto en laboratorio como en entornos controlados, primero en las plantaciones de pistacho de Pistacyl en la provincia de Valladolid y ahora en los campos de entrenamiento del Real Valladolid.

Las mismas fuentes han informado de que hasta el momento las pruebas realizadas en el campo de fútbol han permitido constatar que las zonas en las que se ha incorporado la cáscara de pistacho presentaban mejores condiciones en cuanto a drenaje y sanidad del césped tras haber sufrido periodos de encharcamiento por exceso de lluvia.

Los ensayos también han permitido constatar "otros efectos positivos del nuevo sustrato", como el ahorro de agua de riego, "ya que su incorporación reduce significativamente la evaporación directa del suelo, mejorando la retención hídrica y manteniendo una humedad más estable en su parte superior".

A esto se une que permite reducir el uso de fertilizantes, "puesto que la liberación progresiva de los nutrientes de la cáscara de pistacho, especialmente potasio, fósforo, calcio y magnesio, permite mantener niveles adecuados de desarrollo vegetativo y el estado nutricional del césped".

Pistacyl ha destaco que otro de los beneficios de la incorporación de la cáscara triturada es que mejora la aireación y la porosidad del suelo, favoreciendo el drenaje y reduciendo la compactación, "lo que permite disminuir el uso de materiales inertes como arena".

Las mismas fuentes han explicado que los investigadores también han observado un incremento de la resistencia del campo frente a condiciones adversas, "con una mayor tolerancia de las plantas frente a situaciones de estrés térmico e hídrico".

Junto a estos "beneficiosos efectos" sobre el campo, la empresa ha explicado que PISTAFIELD también favorece la sostenibilidad y la economía circular al transformar la cáscara de pistacho "en un recurso valioso que contribuirá significativamente a la revalorización de residuos de la industria del pistacho, sirviendo de modelo para el sector, ya que podría dar lugar a una nueva línea de negocio en la industria agroalimentaria del pistacho".

La empresa ha explicado también que el proyecto parte de la constatación del aumento que ha experimentado el consumo de pistacho en los últimos años y, con ello, el incremento en la generación de cáscara.

PISTAFIELD se ha implementado con los pistachos cerrados que Grupo Pistacyl no comercializa directamente y con los que la empresa está desarrollando otro proyecto de investigación para la obtención de harina y aceite de pistacho. Para su desarrollo, PISTAFIELD ha obtenido una ayuda de 318.137 euros del Ministerio de Industria y Turismo en la segunda convocatoria del PERTE Agroalimentario dentro de la línea de innovación en sostenibilidad y eficiencia energética.