El Pisuerga duplica su caudal en Valladolid en menos de un día hasta los 246 m3/s, aunque lejos de los niveles de aviso

El río Pisuerga a su paso por Valladolid capital el 29 de enero de 2026. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El río Pisuerga ha más que duplicado su caudal a su paso por Valladolid capital, al pasar de 100 metros cúbicos por segundo en la mañana de este miércoles a 246 m3/S a las 10.30 horas de este jueves, aunque la situación se encuentra lejos de activar los niveles de aviso de la Confederación Hidrográfica del Duero --el nivel de alerta se sitúa en 619 m3/s--.

El Pisuerga ya roza en algunos puntos, en la mañana de este jueves, los senderos inferiores más cercanos al cauce, y además el Sistema de Información Hidrológica de la CHD indica que la tendencia del caudal es al alza.

Los 246 m3/s suponen, por ahora, del pico de caudal del Pisuerga en Valladolid en el actual año hidrológico (desde el 31 de octubre), pues la máxima anterior corresponde al pasado 24 de enero, con 136 m3/s. Se da la circunstancia de que justo hace un año, el 29 de enero de 2025, el río superó los 280 m3/s tras el paso de dos borrascas consecutivas.

Este sistema mantiene cinco avisos activos en la cuenca --uno de ellos en Galicia--, con el río Huebra en nivel rojo a su paso por Puente Seguro, si bien la web del SAIH no precisa el caudal, sólo el nivel (6,86 metros), el cual ya tiene tendencia a la baja.

El Huebra tiene otra estación en aviso amarillo, en Saucelle, al igual que el Cea, en Sahagún, el Pisuerga, en Cordovilla (Palencia), y el Támega en Castrelo do Val (Ourense).