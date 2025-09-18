El plan de Aena 2027-2031 prevé el recrecido de la pista y mejoras en seguridad e información en el Aeropuerto de León

LEÓN 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El plan de inversiones de Aena previsto para el quinquenio 2027-2031 y presentado este jueves por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contempla en el Aeropuerto de León diversas actuaciones entre las que se encuentran el recrecido de la pista y mejoras en seguridad e información.

En concreto, se prevén llevar a cabo actuaciones en campo de vuelo y plataforma con el recrecido de pista; acciones encaminadas a mejorar la seguridad mediante la dotación de equipamiento; el incremento de la seguridad operacional con vehículos y la mejora los sistemas de información y comunicaciones con elementos de campo.

La propuesta del plan de inversiones aeroportuarias de Aena, que se incluirá en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) 2027-2031, contempla una inversión total en España de 12.888 millones de euros, de los cuales 9.991 millones de euros corresponden a inversiones reguladas, mientras que el resto se destinará a actuaciones no reguladas (asociadas a la actividad comercial).

Tras el análisis de los técnicos de Aena, los 46 aeropuertos y dos helipuertos de Aena en España recibirán las inversiones que precisen para cumplir todos los requisitos de capacidad, seguridad, calidad y sostenibilidad medioambiental.

Todo ello se realizará acorde a una estrategia transversal de sostenibilidad donde los aeropuertos de Aena serán Net Zero en 2030, dentro del DORA que se propone, según ha informado a Europa Press en un comunicado Aena.

Las inversiones reguladas se debatirán a propuesta de Aena en el proceso de consultas preceptivo con las compañías aéreas, un procedimiento reglado por la Ley 18/2014. También se presentará en el Comité de Coordinación Aeroportuaria de cada región, integrado por representantes de administraciones de ámbito nacional y local y de los sectores económico y social.

Finalizado el proceso de consultas, la propuesta de inversiones se integrará en la propuesta de DORA para continuar su tramitación hasta la aprobación definitiva del Consejo de Ministros. "El objetivo de Aena es que este ciclo inversor sea compatible con la preservación de unas de las tarifas más competitivas de Europa", ha concluido.