El Plan contra las adicciones de Valladolid llegó en 2025 a más de 33.000 jóvenes, 2.000 alumnos y 8.400 trabajadores

La concejal de Juventud, Carolina del Bosque, durante la presentación del balance anual del del VI Plan Municipal de Prevención de Adicciones 2025-2028. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las acciones del VI Plan Municipal de Prevención de Adicciones 2025-2028 puesto en marcha por el Ayuntamiento de Valladolid llegaron el pasado año a más de 33.000 jóvenes, 2.000 alumnos y 8.400 trabajadores.

La concejal de Juventud, Carolina del Bosque, ha presentado el balance anual de este plan, un programa estratégico cuyo objetivo principal es reducir los factores de riesgo asociados a las conductas adictivas y promover hábitos de vida saludables entre la ciudadanía.

El plan se estructura en siete áreas de intervención (comunitaria, familiar, educativa, laboral, formativa, control de la oferta y difusión) y consta de 69 actuaciones que pretenden alcanzar a miles de personas en distintos ámbitos al término de la vigencia del Plan.

Durante este primer año de funcionamiento y dentro del área de prevención comunitaria, destacan iniciativas innovadoras como los escape rooms temáticos sobre vapers, bebidas energéticas y juego, que han contado con 232 participantes, así como campañas en redes sociales que han alcanzado más de 30.000 visualizaciones.

Programas como Vallatarde y Vallanoche han reunido a cerca de 30.474 participantes, mientras que Young Zone ha sumado más de 3.200 jóvenes y, en el ámbito familiar, se han desarrollado 16 programas preventivos con la participación de más de 240 personas, además de campañas informativas dirigidas a las asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPAS).

Por su parte, la prevención educativa ha llegado a 2.055 alumnos a través de 86 programas en centros escolares, abordando cuestiones como el consumo de alcohol y drogas, el uso inadecuado de las TIC o la seguridad vial.

En el entorno laboral, más de 8.400 personas trabajadoras han recibido información sobre prevención de adicciones, mientras que en el área de formación se han realizado talleres y cursos dirigidos a distintos colectivos y se ha alcanzado a cerca de 400 participantes.

Asimismo, el control de la oferta y la reducción de riesgos ha sido una línea clave de actuación, con 80 intervenciones en establecimientos y más de 1.000 inspecciones para garantizar el cumplimiento de la normativa relacionada con la venta y consumo de sustancias.

En materia de coordinación y difusión, se han impulsado reuniones de trabajo entre distintos agentes implicados y se han difundido varias notas informativas, con el refuerzo de la eficacia del plan y su seguimiento continuo.

Carolina del Bosque ha destacado "la importancia de seguir trabajando de forma transversal para prevenir las adicciones, especialmente entre la población joven, fomentando alternativas de ocio saludable y entornos seguros".

ACTIVIDADES EN MAYO

Como parte de las acciones de sensibilización, el Ayuntamiento ha organizado un nuevo escape room con contenidos preventivos centrados en el consumo de alcohol y cannabis.

La actividad se celebrará los días 15 y 16 de mayo de 2026 en horario de tarde (de 17.00 a 22.00 horas), en la Plaza de Portugalete, con posibilidad de traslado a un espacio interior en caso de condiciones meteorológicas adversas.

El escape room contará con dos carpas y dos monitores, y se desarrollará en cinco sesiones diarias, con grupos de entre dos y cinco personas. En total, se realizarán diez pases de 50 minutos con capacidad para aproximadamente 200 participantes. Las inscripciones se gestionarán mediante código QR.

Con este conjunto de actuaciones, el Ayuntamiento ha asegurado que reafirma su compromiso con la prevención de adicciones y la promoción de estilos de vida saludables en la ciudad.