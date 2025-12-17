El Plan Montel de la Diputación de Palencia cierra el año con 742 actuaciones forestales en 147 municipios

Presentación del balance del Plan Montel 2025. - DIPUTACIÓN DE PALENCIA

PALENCIA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia ha cerrado la campaña 2025 del Plan Montel, que ha permitido realizar 742 actuaciones en 147 municipios y 232 localidades, todo ello con un operativo de 52 trabajadores distribuidos en diez cuadrillas que han cubierto el territorio provincial durante siete meses de trabajo.

La vicepresidenta primera de la Diputación, María José de la Fuente, y el diputado del área de Desarrollo Agrario, Luis Calderón, han presentado este miércoles el balance de una campaña que consolida este programa como una "herramienta estratégica al servicio del medio rural", alineada con las políticas provinciales de sostenibilidad, empleo y lucha contra el reto demográfico, desde una perspectiva preventiva y de cuidado del entorno.

El Plan Montel 2025 ha contado con una financiación de 624.000 euros del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, dependiente de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, lo que ha permitido la contratación de dos encargados, diez capataces y 40 peones forestales, activos entre el 21 de abril y el 18 de noviembre.

Este año, el dispositivo se ha visto reforzado con dos cuadrillas adicionales, una en la zona norte y otra en la zona sur de la provincia, que se han sumado a las bases de Guardo, Aguilar de Campoo, Congosto de Valdavia, Herrera de Pisuerga, Saldaña, Frómista, Fuentes de Nava y Baltanás.

Esta estructura ha permitido una cobertura "equilibrada y eficaz" de todo el territorio provincial y una respuesta ágil a las solicitudes de ayuntamientos y juntas vecinales, según han señalado los responsables del Plan.

El operativo arrancó con varias jornadas de formación teórico-práctica en prevención de riesgos laborales, primeros auxilios y uso seguro de maquinaria forestal, todo ello con garantías en la seguridad de los trabajadores y la calidad de las intervenciones.

Entre abril y noviembre se llevaron a cabo 742 actuaciones, lo que supuso atender más de 600 solicitudes formuladas por las entidades locales. De ellas, 442 intervenciones (el 59,5 por ciento) estuvieron directamente relacionadas con la prevención de incendios, lo que refuerza el carácter preventivo del Plan Montel y su papel "clave" dentro de las políticas provinciales de seguridad medioambiental.

Además, se realizaron 139 actuaciones de apertura y mantenimiento de sendas, 104 de adecuación de áreas recreativas, así como trabajos de tratamientos selvícolas, adecuación de riberas, limpieza de cunetas y plantaciones, siempre con criterios de mínimo impacto ambiental y conservación del entorno natural.

Tal y como han recordado desde la institución provincial, el Plan Montel combina dos objetivos "esenciales" para la Diputación de Palencia, la creación de empleo sostenible en el medio rural y la protección activa de los ecosistemas forestales.