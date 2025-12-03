El Plan Provincial de Abastecimiento garantizará agua de calidad en todos los municipios de Palencia

Jornada de la Escuela de Alcaldes - DIPUTACIÓN DE PALENCIA

PALENCIA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Plan Provincial de Abastecimiento de Agua Potable garantizará agua de calidad y sostenible en todos los municipios de Palencia, tal y como han adelantado desde la Diputación Provincial en la Escuela de Alcaldes.

Este encuentro anual ha reunido a cerca de un centenar de ediles y ha servido para presentar el documento técnico del Plan de Abastecimiento, el más completo elaborado hasta ahora sobre el estado del suministro en los 190 municipios de la provincia.

"Se trata de una hoja de ruta imprescindible para asegurar el presente y el futuro hídrico del medio rural", tal y como ha indicado la jefa del Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación, Mar Moreno.

Por su parte, la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, ha remarcado que este plan permitirá priorizar inversiones, modernizar infraestructuras críticas y dotar a los ayuntamientos de herramientas técnicas para planificar con rigor, situando el abastecimiento como una de las grandes prioridades de la institución para los próximos años.

El plan, cuyo diagnóstico se ha dado a conocer en detalle, analiza por primera vez de manera detallada y georreferenciada captaciones, depósitos, conducciones, bombeos y núcleos abastecidos, y detecta situaciones que requieren intervención inmediata.

Entre sus conclusiones, se identifican 21 núcleos con problemas de escasez y 15 con contaminación en origen, que afectan en total a casi 4.000 habitantes.

Además, el estudio recoge que entre 2012 y 2024 se suministraron 48 millones de litros de agua mediante camiones cisterna, un dato que evidencia la necesidad de una estrategia provincial coordinada.

El 84 por ciento de los municipios que necesitaron cisternas no pertenecían a sistemas mancomunados, "lo que refuerza la conveniencia de avanzar hacia modelos de gestión compartida y más resilientes".

La presidenta de la Diputación también ha presentado ante los alcaldes y presidentes de las entidades locales menores el Presupuesto 2026 que ya ha sido aprobado por el Pleno de la Institución y que entrará en vigor el 1 de enero.

Armisén ha recordado que el Presupuesto 2026 es, con 107,8 millones de euros, es el mayor de la historia de la Diputación, tiene deuda 0 y desina cuatro de cada diez euros a inversiones, que suman más de 42 millones de euros.

"El futuro del medio rural se construye con planificación, inversión y hechos, y esa es la línea en la que seguimos trabajando", ha concluido.

Tras la presentación del Plan de Abastecimiento, la jornada ha continuado con el bloque formativo dedicado a la estabilidad presupuestaria y la gestión económica responsable en las entidades locales.

La interventora general de la Diputación, Inmaculada Grajal Caballero, ha desarrollado una ponencia detallada sobre el papel del órgano interventor en el control de los principales principios fiscales: estabilidad presupuestaria, regla de gasto y objetivo de deuda pública.

También ha abordado las posibilidades actuales de destinar el superávit municipal a inversiones financieramente sostenibles, una herramienta que cobra especial relevancia para reforzar infraestructuras básicas como las hidráulicas sin comprometer el equilibrio económico.

Por su parte, José Antonio Fernández Martín, secretario-interventor del SAM, ha explicado los requisitos, fases y criterios de evaluación que intervienen en la elaboración y el seguimiento del Plan Económico-Financiero, obligatorio para aquellas entidades que incumplan los objetivos fiscales o la regla de gasto.

Su intervención ha aportado claridad sobre las medidas de corrección que deben incluirse, el proceso de aprobación y la importancia de actuar con anticipación para evitar desviaciones que comprometan la gestión municipal.