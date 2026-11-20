Archivo - Fachada de la sede de Red Eléctrica Corporación - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la Planificación de la Red de Transporte de Electricidad con Horizonte 2030, un instrumento "estratégico" que destina inversiones a las nueve provincias de Castilla y León para impulsar su "desarrollo económico" a través de 15 nuevos parques de subestaciones, 191 kilómetros de nuevas líneas eléctricas y el aumento de capacidad de otros 1.533 kilómetros ya existentes.

En el conjunto de la Comunidad, el plan incluye 28 nuevas puntos de conexión --diez para consumidores electrointensivos y 18 para apoyo a la distribución--, además de otros 18 módulos destinados a nueva generación renovable y almacenamiento. Para la alimentación de ejes ferroviarios se han previsto ocho puntos: dos en Fuentebureba (Burgos) y dos en Herrera de Pisuerga (Palencia), junto con otras dos en Almazán (Soria) y dos en La Moraña (Ávila) en un horizonte posterior a 2030.

Entre los proyectos preferentes para Castilla y León figura el "refuerzo de la vertebración" de la red mediante grandes ejes como el de Asturias-León, donde aumentará la capacidad de las líneas actuales; el eje Coscurita-Soria-Magaña, con nuevos parques en Soria 220 kV, Vientos de Soria 220 kV y Coscurita 220 kV, y la línea Aldeadávila-Villarino 400 kV.

Asimismo, se han proyectado nuevos parques en Cantalejo (Segovia), Cotorros (Burgos), Tierra de Campos (Zamora), Villadangos (León) y La Moraña (Ávila) --este último para después de 2030--, al tiempo que se ampliarán subestaciones palentinas como las de Velilla, Herrera, Grijota y Cerrato. También se incorporarán dispositivos para reforzar la estabilidad del sistema en puntos como Valladolid y Ciudad Rodrigo (Salamanca).

La mayor parte de la demanda atendida por estas actuaciones en la Comunidad se dirige a desarrollos industriales, producción de hidrógeno y electrificación del transporte y el ferrocarril, además de ampliar el acceso para generación renovable, almacenamiento y centrales hidroeléctricas reversibles.

A escala nacional, la nueva Planificación --vinculante para Red Eléctrica-- moviliza 17.143 millones de euros, la mayor inversión destinada hasta ahora a la red de transporte en España, de los cuales 15.133 millones corresponden al refuerzo del sistema eléctrico nacional y 2.010 millones a interconexiones internacionales.