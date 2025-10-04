La plantilla de Frenos y Conjuntos mantiene la huelga y prevé "endurecer" sus acciones

Crean una "caja de resistencia obrera" para "amortiguar" el impacto económico

VALLADOLID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los plantilla de Frenos y Conjuntos mantiene la huelga indefinida ante la "falta de iniciativa" de la empresa para sentarse a negociar y prevé "endurecer las acciones y expandir el conflicto" con el objetivo de lograr sus reivindicaciones, como la reducción de la jornada laboral, el aumento del porcentaje de subida salarial o beneficios y mejoras sociales.

En un comunicado recogido por Europa Press, el sindicato CGT en la empresa ha señalado que la plantilla "sigue dispuesta" a continuar con las movilizaciones tras una semana de huelga, al interpretar que sus peticiones son "justas".

Las principales propuestas de la plantilla durante esta negociación se basan sobre todo en reducir la jornada laboral anual y aumentar el porcentaje de subida salarial, así como conseguir beneficios y mejoras sociales, que afectan, tanto a mejoras de su espacio de trabajo, como a su entorno familiar.

Asimismo, reclaman salud laboral, ya que debido a los "salvajes ritmos de trabajo y la manipulación de cargas", están expuestos a sufrir enfermedades musculo-esqueléticas "arrastrando su padecimiento de por vida".

En este contexto, CGT ha señalado que durante esta pasada semana el Comité de Huelga denunció ante la Inspección de Trabajo el "esquirolaje interno", ya que prácticamente el 100 por cien de los trabajadores ligados a producción secundaron los primeros cinco días de huelga, mientras responsables y trabajadores no ligados a puestos productivos ocuparon varios puestos de producción de los huelguistas. El sindicato considera esto "un intento de sabotear la convocatoria de huelga y la digna lucha de la plantilla".

Las movilizaciones, que la semana pasada se desarrollaron secundadas también por CCOO y UGT, continuarán este lunes, en un intento de "presiones" a la empresa al entender que "la lucha es el único camino".

Además, con la finalidad de "amortiguar" el impacto económico que supone la huelga y que "no sea este el culpable de no seguir adelante con la lucha", desde el sindicato CGT se ha creado una "caja de resistencia obrera". Para ello, se ha abierto una cuenta a la que se puede aportar económicamente.