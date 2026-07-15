La Plataforma contra la Planta de Biometano Granja Conchita se constituye como asociación sin ánimo de lucro

VALLADOLID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma contra la Planta de Biometano 'Granja Conchita' ha decidido inscribirse formalmente como Asociación sin Ánimo de Lucro. Esta determinación se ha tomado ante las dificultades que, según la organización, la Junta de Castilla y León viene poniendo a los requerimientos de las asociaciones de vecinos, de personas individuales y de la propia dirección provisional del colectivo para acceder al expediente y a otros documentos administrativos relacionados con dicha planta.

La nueva asociación ha quedado constituida por representantes vecinales de los territorios de Herrera de Duero, Tudela de Duero, La Cistérniga, Laguna de Duero y la Corala. Asimismo, la plataforma, a través de un comunicado recogido por Europa Press, ha detallado que la entidad permanecerá abierta a la futura adhesión de representantes procedentes de otros territorios que se encuentren afectados por la instalación de la planta.

Por su parte, la Asamblea constituyente y el Grupo Promotor han nombrado a los diferentes cargos recogidos en los estatutos de la plataforma. Estas personas designadas han asumido la representación formal de la organización y serán las encargadas de dar voz de carácter oficial a cualquiera de las actuaciones que lleve a cabo el colectivo a partir de este momento.

Los representantes de la entidad han expresado su agradecimiento a todos los medios de comunicación por el apoyo profesional que han recibido hasta la fecha. En este contexto, han anunciado que sus servicios jurídicos ya se encuentran preparados para la defensa de los intereses que consideran legítimos de todo el vecindario afectado por el proyecto.

Para llevar a cabo esta labor de protección de los vecinos, la plataforma ha asegurado que empleará todas las acciones legales que correspondan.

El comunicado de la constitución de la asociación ha sido firmado en la localidad de Herrera de Duero por el presidente de la plataforma, Carlos Carrón.