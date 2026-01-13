La Plataforma en Defensa del Centro de Salud de Viana de Cega (Valladolid) condena una agresión a una médica

VALLADOLID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma en Defensa del Centro de Salud de Laguna de Duero, Boecillo y Viana de Cega (Valladolid) ha condenado una agresión sufrida por una médica interina, un suceso que ha conllevado la baja laboral de la misma.

Tras los incidentes de los últimos días ocurridos en Viana de Cega, la organización ha mostrado su apoyo a la doctora en estos "difíciles momentos" y ha advertido de que "hay comportamientos que no se pueden permitir".

Si bien la Plataforma no conoce "con detalle" lo ocurrido, la portavoz, María José San Miguel, ha señalado que "cualquier tipo de agresión, ya sea verbal o física, no tiene cabida en la relación médico-paciente, una relación que debe estar basada ante todo en el respeto".

A esta "preocupante" situación se añade el hecho de haber trasladado las consultas del centro a casetas prefabricadas mientras se lleva a cabo la remodelación del consultorio, lo que acarrea "incomodidades tanto a profesionales como a usuarios".

"Ya pasó en Boecillo, que estuvieron así durante casi un año", ha apuntado al respecto la portavoz, para reclamar que se reubiquen las consultas en locales municipales para "poder prestar un mejor y más cómodo servicio".

En este contexto, la plataforma insta a "reflexionar" sobre la "difícil situación" que atraviesa la Atención Primaria en nuestra Comunidad por "la dejadez y el abandono por parte de la Junta de Castilla y León".

"La falta de inversión en Atención Primaria es algo que viene de décadas atrás y que se refleja en falta de recursos tanto a nivel material como de profesionales, que lleva a los médicos de familia a soportar una carga excesiva de trabajo y a los pacientes usuarios a llegar a situaciones de hartazgo", ha apostillado.