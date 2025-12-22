La Plataforma por la Integración en Valladolid da voz a las quejas de los vecinos de "la ciudad de la incomunicación"

Portada del 'minidocumental' sobre la Ciudad de la Comunicación difundido por la Plataforma por la Integración. - PLATAFORMA POR LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL

VALLADOLID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma por la Integración del Ferrocarril en Valladolid se ha hecho eco del "minidocumental" realizado recientemente en el que vecinos de la Ciudad de la Comunicación muestran su queja por el "bloqueo" que consideran que sufren al no salir adelante los proyectos de los pasos subterráneos del entorno de Ariza, hasta el punto de que rebautizan esta zona como "ciudad de la incomunicación".

En una nota de prensa remitida por la Plataforma y recogida por Europa Press se detalla el documental que muestra como afecta la "parálisis" de las obras de la integración ferroviaria a su "seguridad", la movilidad y la "economía diaria" a los vecinos de la Ciudad de la Comunicación y el entorno de Arco de Ladrillo.

"Lejos de los despachos, los informes técnicos y el debate político, existe una realidad diaria que a menudo queda silenciada", ha advertido la Plataforma en un comunicado recogido por Europa Press, en el que destacan que los vecinos han decidido contar su versión "en primera persona".

La Plataforma por la Integración Ferroviaria ha hecho público este "minidocumental" 'Ciudad de la (IN)Comunicación' donde vecinos de la zona narran lo que supone vivir en una "isla urbanística". En el vídeo, los vecinos describen la situación de "bloqueo total" en la que se sienten tras el "freno a los proyectos de conexión entre barrios" que supondrían los pasos subterráneos del entorno de Ariza.

El documental plantea que la zona vive un "problema humano" y "de seguridad, no de política", por lo que el documental "pone el foco en la supervivencia diaria" y en testimonios que "revelan que la falta de conexiones no es una cuestión estética ni de modelos urbanísticos a futuro, sino de dignidad básica en el presente".

"Si hubiera un poco de humanidad, se vería lo que es cruzar la pasarela con un niño de 3 años, con hielo y miedo a resbalar", relata uno de los vecinos en el vídeo sobre la estructura metálica levantada en 2007 que sirve para superar las vías entre el parque de Las Norias y la plaza del Crepúsculo.

Ante los argumentos sobre el tráfico aportados por el equipo de Gobierno del Ayuntamiento para posponer las obras, "los vecinos responden mostrando sus calles vacías y las dificultades reales que afrontan cada mañana".

"Nos han condenado a dar la vuelta a toda la ciudad para trayectos de 50 metros", lamenta otro vecino al que se cita como "residente histórico del barrio".

El vídeo, como ha apuntado la Plataforma, relata problemas "estructurales que no aparecen en los mapas oficiales", como el "aislamiento" del transporte público, ya que el autobús que da servicio más próximo a esta zona tiene frecuencias de "una hora" que, según relatan los vecinos, "hacen imposible depender del transporte público y obligan al uso del coche".

También señalan las "barreras físicas" por la "imposibilidad de cruzar las vías en bicicleta, obligando a los usuarios a bajarse y cargar con ella por escaleras".

Para esta zona, afirman, perder los proyectos de pasos subterráneos supone un "perjuicio para el comercio de la ciudad", al "impedir que miles de clientes potenciales del otro lado de la vía puedan acceder rápida y fácilmente a los comercios de la Farola y Paseo de Zorrilla".

La Plataforma señala que este documental busca "cambiar el tono de la conversación pública", "dejar a un lado la crispación y los papeles para centrarnos en las personas" y en "la realidad de los vecinos".

"No se les puede pedir que esperen décadas a hipotéticos proyectos futuros cuando hoy tienen dificultades en su movilidad diaria", han recalcado.

Con esta acción, la Plataforma y los vecinos de la zona quieren invitar al equipo de Gobierno y a toda la ciudadanía a "ver el documental y a empatizar con una situación que requiere soluciones técnicas inmediatas y sentido común, no más demoras burocráticas".