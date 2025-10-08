La Plataforma 'Más vuelos, más futuro para León' exige la reparación "inmediata" del sistema ILS del aeropuerto

Representantes de la Plataforma 'Más vuelos, más futuro para León' en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS

LEÓN 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma 'Más vuelos, más futuro para León' ha exigido este miércoles a Defensa la "inmediata" reparación y calibración del sistema ILS de apoyo a la navegación y aterrizaje en el aeropuerto leonés para que en condiciones climatológicas adversas puedan aterrizar los aviones en condiciones seguras.

Según ha explicado, se trata de la segunda ocasión en la ocurre esta incidencia y el año pasado los problemas en el sistema ILS provocaron que 16 vuelos tuvieran que desviarse al aeropuerto de Asturias y al de Valladolid.

"Esto parece una tomadura de pelo a los leoneses", ha señalado y ha exigido, además de la reparación del sistema, que se instale el ILS nivel III categoría C, con el que podrían aterrizar los aviones de vuelos comerciales y de mercancías aéreas en condiciones adversas de visibilidad nula.

Además, ha advertido que si el sistema ILS no se arregla "lo antes posible" pasará como el año pasado y habrá que desviar vuelos a otros aeropuertos, por lo que el Ministerio de Defensa "tiene que actuar ya", según ha informado a Europa Press en un comunicado la Plataforma 'Más vuelos, más futuro para León'.

La Plataforma ha recordado que no ha obtenido respuesta a las peticiones realizadas al Ministerio de Transportes y a la Subdelegación del Gobierno en León para fijar una reunión y está a la espera de contestación a la cita solicitada con el Consorcio del Aeropuerto de León.

En este contexto, ha confiado en que la reunión que mantendrá el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, con Óscar Puente sirva para fijar fechas, plazos y ejecuciones de la futura terminal de carga aérea del noroeste en León, ya que sería el "motor económico e industrial" de la provincia.