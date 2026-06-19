Plataforma por el Soterramiento tilda de "provocación" la visita de Puente al que acusa de "soberbia y prepotencia"

VALLADOLID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma por el Soterramiento del Ferrocarril en Valladolid ha denunciado lo que para ellos es una "nueva provocación" del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que ha puesto la primera piedra de la nueva estación Valladolid-Campo Grande con el objetivo "de que nadie pueda llevar a cabo su propio fracaso como alcalde".

A través de un comunicado, el colectivo ha incidido en la "soberbia y prepotencia" del ministro que se niega "reiteradamente a dialogar y debatir", lo que vulnera los "derechos democráticos y de participación de los ciudadanos".

Para la plataforma la nueva estación sólo "mira al centro (Colón y Recoletos)" y da "la espalda a los barrios populares de la ciudad". "Una estación que va a mantener el muro de más de cinco kilómetros que divide la ciudad y que no mejora la integración social ni urbanística; tampoco mejora la accesibilidad ni hace de Valladolid una sociedad más solidaria", ha reiterado.

Por último, denuncia que el diseño "agrava" también la "movilidad sostenible porque para acceder a la estación y al nuevo aparcamiento" se incrementará el tráfico en el centro de la ciudad.